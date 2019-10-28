تعرف على قصة علاقة الصداقة التي جمعت بين ملكة بريطانيا وملكة الدنمارك

قليلون فقط هم من يعرفون حجم العبء والمسئوليات التي يتضمنها دور الملكة، وربما يكون هذا هو أحد أهم أسباب علاقة الصداقة القوية التي تجمع بين إليزابيث الثانية (Queen Elizabeth II) ملكة بريطانيا والملكة مارجريت الثانية (Queen Margarethe of Denmark) ملكة الدنمارك، فعلاقة الصداقة الطويلة التي جمعت بين ملكة بريطانيا البالغة من العمر 93 عام، وملكة الدنمارك 79 عام، بدأت منذ القاء الأول للملكتين، واستمرت لعدة عقود وحتى هذه اللحظة، بالرغم من فارق السن بينهما والذي يزيد عن 10 سنوات، وطبقا للمؤرخين الملكيين فإن ملكة الدنمارك تجمعها علاقة صداقة جيدة أيضا مع الأمير فيليب (Prince Philip) زوج الملكة إليزابيث الثانية، والذي تجمعه صلة قرابة بالعائلة المالكة الدنماركية، حتى أنه كان يعرف بلقب أمير اليونان والدنمارك قبل انتقال أسرته للإقامة في بريطانيا بعد إزاحة العائلة المالكة اليونانية عن حكم اليونان.

اقرا ايضاً:

مصادر تعلن سبب عدم ارتداء ملكة بريطانيا تاج الإمبراطورية في افتتاح البرلمان

الصور التي التقطت للملكتين في العديد من المناسبات كانت دائما ما تنجح أيضا في إظهار علاقة الصداقة القوية، وغالبا ما تتضمن صور لهما وهما تتبادلان الضحك والأحاديث الودية الجانبية، ولكن الصداقة ومنصب كل منهما كملكة لبلادها ليستا فقط أهم ما يجمع بين ملكة بريطانيا وملكة الدنمارك، هناك أيضا حقيقة أن هناك صلة قرابة تجمع بينهما فكلاهما من سلالة الملكة فيكتوريا (Queen Victoria) ملكة بريطانيا السابقة وزوجها الأمير الألماني ألبرت (Prince Albert)، إلى جانب صلة القرابة الإضافية التي أصبحت تجمع بينهما من خلال زواج ملكة بريطانيا بالأمير فيليب، هناك أيضا حقيقة أن هناك عدة هوايات مشتركة بين الملكتين وهي حب كلاهما للكلاب الأليفة.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

دوق ودوقة ساسكس قد يُغادران بريطانيا إلى الأبد ويعيشان في جنوب أفريقيا

سجن رجل اغتصب اثنتين من بناته 40 عاماً في بريطانيا