شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر بالنعاس بشكل مفرط وهل يعد مؤشرا على الإصابة بالأمراض ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بالنعاس امر طبيعى جدا بعد يوم عمل طويل ومرهق، ولكن هناك بعض الأشخاص يعانون من النعاس المفرط الذى يمكن أن يكون مدمرًا ويجعل من الصعب على الشخص ممارسة أنشطته اليومية المعتادة، وقد تكون تلك الحالة علامة على وجود مشكلة مثل اضطراب النوم او حاله صحية كامنة.

ووفقا لموقع" medicalnewstoday"تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للنعاس المفرط عدم النوم لفترة كافية والحصول على قدر كافى من النوم.

ما هى الأسباب وراء النعاس المفرط:

النعاس المفرط هو عرض شائع نسبيا، وتشير العديد من الدراسات إلى أن 10-20٪ من الأشخاص يتعاملون مع النعاس المفرط إلى حد ما، ولكن هناك عدة أسباب محتملة للنعاس المفرط هي كالتالى:

الحرمان من النوم

يحدث الحرمان من النوم عندما لا يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم، وكشف تقرير للأكاديمية الأمريكية لطب النوم (AASM) أن البالغين يحتاجون إلى ما بين 7 و 8 ساعات من النوم كل ليلة ليشعروا باليقظة والراحة في اليوم التالي، ومع ذلك فأن حوالي 20 ٪ من البالغين يفشلون في الحصول على قسط كاف من النوم.

الشخص الذي لا يحصل على قسط كاف من النوم أثناء الليل من المحتمل أن يعاني من النعاس المفرط في اليوم التال،. قد يشعر الأشخاص الذين يفشلون بانتظام في الحصول على قسط كاف من النوم بالتعب المستمر.

بعض الأسباب الشائعة للحرمان من النوم تشمل:

ساعات العمل المفرطة وتكاثر الالتزامات شخصية.

الأرق

الأرق هو الحالة التي يصعب على الشخص فيها النوم.،يميل الأشخاص الذين يعانون من الأرق إلى الشعور بالنعاس الشديد ولكنهم غير قادرين على النوم .

قد يعاني الناس من الأرق بطرق مختلفة بعض الأعراض الشائعة تشمل عدم القدرة على النوم،الاستيقاظ باستمرار طوال الليل، الاستيقاظ في الصباح الباكر وعدم القدرة على العودة للنوم

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قد يتضمن علاج الأرق مجموعة من العلاجات مثل الأدوية المهدئة والمنومة، مضادات الاكتئاب، التقنيات السلوكية لتعزيز النوم المنتظم

توقف التنفس أثناء النوم

توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب يتوقف فيه الشخص مؤقتًا عن التنفس أثناء النوم، إنه سبب شائع نسبيًا للنعاس الشديد أثناء النهار.

هناك نوعان من توقف التنفس أثناء النوم:

توقف التنفس أثناء النوم الانسدادي (OSA) : يحدث عندما تنهار الأنسجة الرخوة في الجزء الخلفي من الحلق ، مما يعوق تدفق الهواء.

توقف التنفس أثناء النوم المركزي (CSA) : يحدث عندما يخفق المخ في الإشارة إلى عضلات الجهاز التنفسي للتنفس.

قد تحدث نوبات توقف التنفس أثناء النوم عشرات أو حتى مئات المرات في ليلة واحدة، نتيجة لذلك ، يعانى الشخص من عدم القدرة على النوم بشكل جيد، تشمل الأعراض الشائعة لتوقف التنفس أثناء النوم الشخير الشديد واللهث للهواء طوال الليل.

أثناء نوبة توقف التنفس أثناء النوم يصبح جسد الشخص مفتقد مؤقتًا للأكسجين، هذا النقص في الأكسجين قد يؤدي إلى مشاكل أخرى، مثل عدم انتظام ضربات القلب. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حالات مزمنة خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ،كما يحدث توقف التنفس أثناء النوم عادة عندما يكون الشخص يعاني من زيادة الوزن

متلازمة تململ الساقين

تشير متلازمة تململ الساقين (RLS) إلى رغبة لا يمكن السيطرة عليها لتحريك الأرجل خاصة عند النوم، مما يسبب يتسبب تشنج أرجل الشخص أو رعشة متكررة طوال الليل، على الرغم من أن هذا قد لا يكون كافيًا لإيقاظ الشخص، إلا أنه قد يمنعه من الوصول إلى مراحل النوم العميق المريح، نتيجة لذلك، قد يشعر الشخص بالنعاس الشديد والتعب في اليوم التالي.

ويؤكد العلماء أن الاصابة بمتلازمة تململ الساقين ناتجه عن تشوهات في الناقل العصبي الدوبامين ، الذي يلعب دورًا في السيطرة على حركات العضلات.