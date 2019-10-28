شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما لا تعرفه عن ارتخاء عضلات المهبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم شديد فى الهبل مع صدور رائحة غير جيدة، وعدم الرغبة فى ممارسة العلاقة الحميمة، أعراض تصاب به بعض النساء، وعند الذهاب للطبيب نكتشف أنها تعاني من ارتخاء عضلات المهبل.

وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على كل يخص ارتخاء عضلات المهبل، وذلك وفقًا لموقع "Womens health".

ما هو ارتخاء عضلات المهبل؟

ارتخاء عضلات المهبل مشكلة تتعرض لها بعض النساء نتيجة للتعرض لسقوط الجدار الخلفي أو الأمامي للمهبل.

ما هي الإصابة بأسباب ارتخاء المهبل؟

هناك العديد من الأسباب التي تزيد من فرص تعرض المرأة لارتخاء فى عضلات المهبل، ومنها الولادة الطبيعية لمرات عديدة، مع التعرض لبعض التغيرات الهرمونية خاصة خلال مرحلة انقطاع الطمث والدخول في سن اليأس، كما أوضحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلى أن العنف أثناء ممارسة العلاقة الحميمة يعد من أبرز الأسباب.

Advertisements

ونجد أن بعض النساء اللاتي تعانين من زيادة الوزن والسمنة المفرطة يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا الأمر، كما أن الإصابة جفاف المهبل يعد من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر.

ما هي أعراض الإصابة بارتخاء المهبل؟

هناك العديد من الأعراض التي تشعر بها النساء المصابة بارتخاء عضلات المهبل، والتي يجب توخي الحذر منها، ومنها الإصابة بألم في منطقة المهبل ويصاحبها الرائحة الكريهة، وعدم الرغبة في القيام بالعلاقة الحميمة، وصدور إفرازات من المهبل.

ما هي أفضل الطرق لعلاج ارتخاء المهبل؟

هناك نوعان من علاج ارتخاء المهبل، منها التمارين الرياضية التي تعتمد على شد المهبل كتمارين كيجل، وهناك نوع آخر من العلاج وهو الجراحي للتخلص من هذه المشكلة من جذورها.