شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عن نقص فيتامين D في جسم الإنسان؟ والان مع التفاصيل

يتسبب نقص فيتامين D في جسم الإنسان بنتائج صعبة جدا، منها وجع في العظام وشعور بضعف العضلات، كذلك إحساس دائم بالتعب ما يؤثر سلباً على الصحة النفسية.

أيضا تصبح العظام هشة جدا ما يجعل تعرضها للكسور أسهل.

ومن الأعراض الأخرى شعور دائم بالاكتئاب، وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

لذلك، أكدت دراسة حديثة أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في اكتساب فيتامين D الضروري للجسم، منها:

سمك السلمون

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يعد هذا النوع تحديداً من السمك مصدراً أساسياً لفيتامين D فهو يقوي العظام ويحسن أداء الدماغ، كما أنه يُعتبر بمثابة مضاد للاكتئاب ويحسن الذاكرة.

البيض

تناول البيض مرتين في الأسبوع على الأقل ولا تتخلى أبداً عن الصفار فهو مصدر مثالي لفيتامين د، فهو ينظم الجهاز العصبي والأوعية الدموية، ويحسن نمو الشعر.

الحليب

الحليب وجميع أنواع الأجبان والألبان فهي غنية بفيتامين D وتمتصها العظام بكل سهولة.

يذكر أن أفضل طريقة للحصول على فيتامين D تكمن بالتعرض لأشعة الشمس، لأنها تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم وما تبقى من الفيتامينات الضرورية.