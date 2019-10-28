شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. المبالغة في ممارسة رياضات قوة التحمل والان مع التفاصيل

حذر البروفيسور إنجو فروبوزه من المبالغة في ‫ممارسة رياضات قوة التحمل كالمشي والركض وركوب الدراجات الهوائية؛ حيث ‫إنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية، وتتسبب في إضعاف جهاز المناعة.

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‫وأوضح أستاذ العلوم الرياضية الألماني أنه من المثالي ممارسة هذه ‫الرياضات بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا لمدة ثلاثين دقيقة في المرة ‫الواحدة.

‫وأشار فروبوزه إلى أنه بهذا المعدل تعمل رياضات قوة التحمل على تقوية ‫القلب والأوعية الدموية، وتساعد على إنقاص الوزن، وتقي من الإصابة ‫بالأمراض كالسكري.