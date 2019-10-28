شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الأمريكية للأطفال تصدر توصيات بالتطعيم للوقاية من الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال توصيات سنوية حول الوقاية من الأنفلونزا فى 2019-2020، حيث يقول أطباء الأطفال إن أفضل طريقة لحماية الأطفال من الأنفلونزا هى التطعيم، طبقا لتوصيات الأكاديمية (AAP) بتطعيم جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر فأكثر، ويفضل أن يتم ذلك بحلول نهاية شهر أكتوبر، إما باستخدام لقاح الأنفلونزا، أو تطعيم رذاذ الأنف.



تطعيم الأنفلونزا

وقال فلور مونوز، عضو لجنة مكافحة الأمراض المعدية في الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: "إن أفضل طريقة للحفاظ على صحة الأطفال فى المدارس هى الحصول على لقاح الأنفلونزا بحلول نهاية شهر أكتوبر".

Advertisements

وقالت الأكاديمية: "لا يمكن التنبؤ بفيروس الأنفلونزا، ويمكن أن ينتشر بسهولة ويسبب مرضًا خطيرًا، لذلك نحث على تطعيم الأطفال والمراهقين لحمايتهم"، مضيفة أن لقاح الأنفلونزا السنوى يقلل بشكل كبير من خطر إصابة الطفل بالأنفلونزا الوخيمة والموت، خاصةً لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والذين يعانون من حالات طبية مزمنة.



تطعيم الأنفلونزا

وأشارت الأكاديمية إلى أنه يوم 10 أغسطس أُبلغ مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى عن 129 حالة وفاة مرتبطة بأنفلونزا الأطفال حدثت خلال موسم 2018-2019، بسبب المضاعفات المرتبطة بالأنفلونزا.

وقال مركز السيطرة على الأمراض: "هذا العام ستكون جميع لقاحات الأنفلونزا عبارة عن لقاح رباعي التكافؤ، للحماية من السلالات الأربع لفيروس الأنفلونزا المتوقع تعميمها هذا الموسم، بما فى ذلك سلالتا 2A، B2، حيث إن جميع اللقاحات المرخصة تحتوى على نفس فيروسات الأنفلونزا، ويتوفر لقاح الأنفلونزا رباعي التكافؤ(IIV4) للحقن لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر وما فوق، بما فى ذلك الأشخاص الأصحاء، والذين يعانون من ظروف شديدة الخطورة، ولقاح الأنفلونزا الحي (LAIV4) هو رذاذ بخاخ الأنف مناسب أيضًا للأطفال الأصحاء الذين تبلغ أعمارهم عامين وما فوق.