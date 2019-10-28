صحة ورشاقة

ضمور العضلات مرض خطير سببه سوء التغذية وقلة الحركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

ضمور العضلات يعد من الأمراض التي يصاب بها الكبار والصغار وهو من الأمراض التي تتسبب في ضعف وضمور عضلات الجسم ويعوق عملية الحركة بشكل طبيعي، وله العديد من الاسباب المؤدية لهذا الامر ابرزها سوء التغذية واشياء اخري سنتعرف عليها خلال الاسطر القادمة ووفقا لموقع "webmed".

 

 

في حالة إهمال علاج ضمور الاعصاب قد يتسبب هذا الامر في تعرض حياة الشخص المصاب للخطر وزيادة فرص الاصابة بمشاكل في عضلة القلب والرئة وعدم القدرة علي التنفس بشكل سليم. 

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ويعد  سوء التغذية من أبرز الاسباب المؤدية للاصابة بضمور العضلات نتيجة لعد اخذ الجسم ما يحتاجه من عناصر غذائية هامة له خلال مرحلة البناء، كما ان هناك العامل الوراثي اي تواجد الاصابة بهذا المرض في العائلة. 

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وتزداد فرص الاصابة بضمور العضلات نتيجة لقلة الحركة اي ارتياح العضلات وعدم قدرتها عليالحركة بشكل طبيعي، كما ان التعرض للاصابة بالالتهاب السحائي يزيد من فرص الاصابة في حالة اهمال العلاج، وايضا التعرض للاصابة بجلطات في المخ من ابرز الاسباب.

 

وهناك العديد من الأعراض التي توضح حقيقة الاصابة بضمور العضلات، ومنها  الضعف العام في الجسم، وعدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي، مع قلة حجم العضلات ووجود صعوبة في البلع وعدم القدرة علي التنفس بشكل طبيعي ويصاحب هذا الامر انحناء في العمود الفقري، صعوبة في المشي نتيجة لحدوث انكماشات في عضلات الجسم. 

 

بعد التأكد من الإصابة بضمور في العضلات يجب علي المريض القيام بالتالي تناول الاطعمة الهامة والتي تحتوي علي العناصر الغذائية الهامة لجسمك، مع القيام ببعض التمارين العضلية والعلاج الطبيعي لتحسن الحركة والمشي، مع اخذ بعض الحقن  التي تعمل علي تحسن الحالة الصحية بشكل ملحوظ.

 

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