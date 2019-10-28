شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض نقص الحديد تورم اللسان وتشقق الشفاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنواع عديدة من العناصر التي يحتاجها الجسم للتكوين والبناء، فالكالسيوم يعد من العناصر المهمة التي تحافظ على صحة العظام والأسنان وأعصاب الجسم، وأيضًا الفسفور والمغنسيوم وعناصر أخري، ولكن أشهرهم الحديد الذي يحتاجه الجسم للبقاء على قيد الحياة فهو يتدخل في بناء الدم، ويحافظ على الجسم من الإصابة بالأنيميا، وعند تعرضه للنقص يظهر العديد من الأعراض التي يجب التعرف عليها وعلاج الأمر سريعًا.

اعراض نقص الحديد

وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على أبرز الأعراض التي توضح إذا كنت تعاني من نقص الحديد في الجسم أم لا، وأيضًا طرق العلاج، وذلك وفقًا لموقع "healthline" الطبي.

أعراض نقص الحديد

الحديد يعد من العناصر المهمة لجسم الإنسان وعند تعرض الشخص لنقص الحديد يصاب الشخص بألم في جميع أعضاء الجسم، وأيضًا التعب والإرهاق المستمر، وأعراض أخرى يتعرض لها الشخص ومنها:

-يصاب الشخص المتعرض لنقص نسبة الحديد في الجسم للإصابة بتورم اللسان نتيجة لفقر الدم الناتج عن نقص نسب الحديد في الجسم، وهنا يتعرض الشخص لعدم القدرة على مضغ الطعام أو ممارسة الحياة بشكل طبيعي.



نقص الحديد

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-يتعرض الأشخاص الذين يعانون من نقص نسبة الحديد في الجسم للإصابة بتشقق الشفاه، وهذا الأمر يجعلهم غير قادرون على تناول الطعام أو الكلام أو الضحك.

-يتعرض الأشخاص الذين يعانون من نقص نسبة الحديد فى الجسم للشعور بوخز فى الساقين وتنشج بها، وهذا الأمر يعد طبيعيًا فى حالة نقص الحديد بالجسم نتيجة للتعرض للضعف العام.

-تصبح أظافر الجسم هشة وسهلة الكسر بشكل كبير، وذلك نتيجة للتعرض للضعف العام فى الجسم بسبب نقص الحديد.

-وفي أغلب الأوقات يشعر الشخص المصاب بنقص نسبة الحديد بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

علاج نقص الحديد

فعند الشعور والإصابة بهذه الأعراض يجب عليك الذهاب لمعمل التحليل وإجراء صورة دم كاملة للتعرف على حقيقة نقص هذا العنصر المهمة بالجسم، والقيام بالعلاج، الذي يعتمد على تناول أطعمة تساهم بشكل كبير في تعويض الحديد كالجرجير والكبدة والباذنجان، وأيضًا أخذ الأدوية المعوضة للحديد.