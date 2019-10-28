شكرا لقرائتكم خبر عن علاج القولون بالرياضة والألياف والإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم شديد في البطن يصاحبه الرغبة الملحة في القيء، وعدم القدرة علي تناول الطعام مع انتفاخ شديد في البطن، هنا يجب التأكد أنك تعاني بالفعل من الإصابة بالقولون، وخاصة إذا كان هناك اضطرابات في المعدة والجهاز الهضمي، مع التعرض للإمساك والإسهال.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أعراض وطرق علاج مشكلات القولون وذلك وفقا لموقع "healthline".

من أشهر الأسباب المؤدية للإصابة بالقولون أسلوب الحياة الخاطئ الذي يتبعه الكثيرون، كتناول الأطعمة الغير صحية والتي لا تحتوي علي الألياف، فهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة بالإمساك والتعرض للألم الشديد في البطن، ولذا عليك التأكد من نوعية الطعام لتجنب مشاكل القولون.

كما يرجع السبب الثاني للإصابة بمشاكل في القولون هو قلة السوائل في الجسم، أي قلة تناول الماء، ولذا عليك الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء للحد من مشاكل القولون.

هناك أيضا عدم الحركة وعدم ممارسة الرياضة إذ يتسببان أيضا في زيادة فرص الإصابة بمشاكل القولون، ولذا فالحركة تساعد في حركة المعدة والأمعاء وتحسن من صورة الجهاز الهضمي بشكل كبير.

وعلاج القولون يعتمد علي تغير العادات اليومية الخاطئة المسببة للإصابة بمشاكل به، ومنها:

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-عليك عدم الإكثار من تناول الكافيين لأنه يزيد من فرص الإصابة بمشاكل القولون.

-الاهتمام بنوعية الطعام المتناول تقلل من التعرض لمشاكل القولون، ولذا عليك الاكثار من تناول الألياف كالخس والخيار والبرتقال، لأنها أطعمة تقلل من فرص الإصابة بمشاكل القولون.

-لتجنب مشاكل القولون عليك الإقلاع عن التدخين، حيث أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن هناك علاقة قوية بين التدخين ومشاكل القولون.

-الاهتمام بتناول السوائل يعد من الحيل الجيدة، التي تساهم بشكل في حركة الأمعاء، ولذا عليك تناول 2 لتر من الماء يوميا، مع تناول العصائر الطبيعية.

-عليك الابتعاد قدر الامكان عن التوتر والقلق، لأنهم يسببان الشعور والإصابة بمشاكل القولون، ولذا عليك التخلص من هذا الأمر قدر المستطاع وعليك تعلم الاسترخاء.

-ممارسة الرياضة أو المشي اليومي يعد من الحيل الجيدة لتجنب مشاكل القولون، ولذا عليك المشي يوميا لمدة لا تقل عن 10 دقائق لتجنب الشعور والإصابة بألم القولون.

-للحفاظ علي صحة القولون يرجي تناول 5 وجبات في اليوم، علي أن تكون مقسمة لوجبات صغيرة.