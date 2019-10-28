تعرف على أسباب الدوخة وطرق التخلص منها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوخة هي الشعور بالدوار و عدم التوازن وتؤثر تلك الحالة على الأعضاء الحسية خاصة العينين والأذنين لذلك يمكن أن تسبب الإغماء في بعض الأحيان، و الدوخة ليست مرضًا ، بل هي أحد أعراض لاضطرابات مختلفة.

قد يؤدي اختلال التوازن إلى الشعور بالدوار، وقد يشعر أيضًا بداء الحركة أو كما لو كنت تميل إلى جانب واحد، خلل التوازن هو فقدان التوازن أما الدوخة الحقيقية هي الشعور بالدوار أو الإغماء تقريبًا.

ووفقا لموقع " healthline" الدوخة شائعة والسبب الكامن وراءها عادة ليس خطيرًا، قد تكون مجرد دوخة عرضية ليست شيئا يدعو للقلق، ولكن يجب الاتصال بالطبيب فورا إذا كانت الدوخة تأتى على شكل نوبات متكررة دون سبب واضح أو لفترة طويلة.

أسباب الدوخة

الأسباب الشائعة للدوار تشمل الصداع النصفي، بعض الأدوية ، والكحول، كما يمكن أن يكون السبب مشكلة في الأذن الداخلية والمسئولة عن تنظيم التوازن.

يمكن أيضًا حدوث الدوخة والدوار بسبب مرض منيير الذى يؤدي إلى تراكم السوائل في الأذن مع مما يصاحبه فقدان السمع وطنين الأذن، سبب آخر محتمل للدوخة والدوار هو ورم عصبي صوتي هذا ورم غير سرطاني يتشكل على العصب الذي يربط الأذن الداخلية بالدماغ.

بعض الأسباب الأخرى المحتملة للدوار تشمل:

انخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

مرض عضلة القلب.

انخفاض في حجم الدم.

اضطرابات القلق.

فقر الدم (انخفاض الحديد)

نقص السكر في الدم.

عدوى الأذن.

جفاف.

ضربة شمس.

دوار الحركة .

في حالات نادرة ، يمكن أن يحدث الدوار بسبب التصلب المتعدد أو السكتة الدماغية أو ورم خبيث أو اضطراب آخر في الدماغ.

أعراض الدوخة:

قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من الدوخة بأحاسيس مختلفة بما في ذلك الدوار أو الشعور بالإغماء، عدم الثبات، فقدان التوازن،في بعض الأحيان يصاحب الدوخة غثيان أو قيء أو إغماء.

حالات مصاحبة للدوخة تنذر بوجود مشكلة خطيرة وهى:

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وجود إصابة في الرأس، صداع، وجع الرقبة، حمى عالية، عدم وضوح الرؤية، فقدان السمع، صعوبة في التحدث، تنميل، نزيف من الفم او بالعين،فقدان الوعى، ألم فى الصدر، القيء المستمر.

طرق علاج الدوخة:

يركز علاج الدوخة على السبب الكامن وراءها، في معظم الحالات ، يمكن للعلاجات المنزلية والعلاجات الطبية التحكم في سبب الدوار فمثلا:

يمكن إدارة مشاكل الأذن الداخلية بالأدوية والتمارين المنزلية التي يمكن أن تساعد في التحكم في التوازن.

يتم علاج مرض منيير بنظام غذائي صحي قليل الملح ، أو الحقن في بعض الأحيان ، أو جراحة الأذن.

يتم علاج الصداع النصفي بالأدوية وتغيير نمط الحياة ، مثل تعلم التعرف على مسببات الصداع النصفي وتجنبها.

يمكن للأدوية وتقنيات الحد من القلق أن تساعد في اضطرابات القلق.

قد يساعد شرب الكثير من السوائل عندما يحدث الدوخة بسبب التمرين المفرط أو الحرارة أو الجفاف.

اتبع هذه النصائح إذا كانت لديك نوبات متكررة من الدوخة:

الجلوس أو الاستلقاء على الفور عندما تشعر بالدوار والراحة حتى تختفي الدوخة هذا يمكن أن يمنع احتمال السقوط والتعرص لإصابة خطيرة.

استخدم عصا أو مشاية لتحقيق الاستقرار إذا لزم الأمر.

استخدم الدرابزين عند المشي لأعلى أو لأسفل الدرج.

ممارسة الأنشطة التي تعمل على تحسين التوازن ، مثل اليوجا .

تجنب تحريك أو تبديل المواقف فجأة.

تجنب قيادة السيارة أو تشغيل الآلات الثقيلة إذا كنت تواجه الدوخة بشكل متكرر دون سابق إنذار.

تجنب الكافيين والكحول والتبغ، إن استخدام هذه المواد قد يؤدي إلى الدوخة أو يزيد الأمر سوءًا.

اشرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا ، واستمتع بسبع ساعات أو أكثر من النوم وتجنب المواقف العصيبة.

التزم نظامًا صحيًا يتكون من الخضراوات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون للمساعدة في منع الدوار.

تناول مضادات الهيستامين ، إذا كنت تعاني من الغثيان جنبًا إلى جنب مع الدوار.

استرح في مكان بارد وشرب الماء إذا كان سبب دوارتك هو ارتفاع درجة الحرارة أو الجفاف.