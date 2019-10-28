كايلا مولر قتلت البغدادي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser المطلوبُ الأول للولاياتِ المتحدة، زعيمُ تنظيمِ داعش أبو بكر البغدادي، يَلقى حتفـَه بعد عملية ٍ جريئةٍ و خطيرة، كما وصفـَها البيتُ الأبيض، للقواتِ الخاصةِ الأميركية في باريشا السورية

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