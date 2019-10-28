شكرا لقرائتكم خبر عن الشعور بالقشعريرة إنذار خطر بوجود مشكلات صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القشعريرة والرعشة هي الإحساس بالبرد غالبًا ما تحدث مصاحبة مع الاصابة بالحمى وارتفاع درجة الحرارة، ولكن هناك عده أسباب أخرى كثيرة وراء الشعور بالرعشة والقشعريرة دون الاصابة بالحمى على رأسها قصور الغدة الدرقية وفقر الدم.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" هناك عده أسباب محتملة للشعور بالرعشة والقشعريرة بعيدا عن الحمى والسخونية وهى برودة الجو، وجود قصور الغدة الدرقية، والذي يسبب حساسية أكثر للبرد،عدوى أو التهاب، القيام بتمارين مكثفة في البرد، وجود فقر الدم .

أسباب الشعور بالرعشة والقشعريرة بخلاف الحمى:1. الجو بارد





قد يعاني الشخص من قشعريرة بدون حمى بسبب ارتداء ملابس مبللة ووجوده في الخارج في ظروف عاصفة، وهو السبب الأكثر شيوعًا لحدوث قشعريرة دون حمى هو الطقس البارد.

إذا كان الشخص يرتدي ملابس مبللة ، فسوف يشعر بالبرد بسرعة أكبر، وذلك لأن الماء في ملابسهم يتبخر ، وذلك باستخدام الطاقة الحرارية في الجسم لهذه العملية، وعندما تهب الريح الهواء البارد ، فإنها تزيل الهواء الدافئ المحاصر حول جلد الشخص أو تحت الملابس.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، إذا كانت درجة حرارة جسم الشخص منخفضة للغاية ، فإنها يمكن أن تتطور لحالة طواريء ومهددة للحياة، فإذا بقي الشخص باردًا جدًا لفترة طويلة ، فقد يسقط فاقدًا للوعي وقد يموت في النهاية.

من خلال ارتداء الكثير من الطبقات، يمكن للشخص عزل نفسه عن البرد ووضع حاجز بين الجسم والرياح، ومن المهم أيضًا استبدال الملابس المبتلة بالملابس الجافة.

2- ما هو قصور الغدة الدرقية؟

خلل الغدة الدرقية سبب محتمل للقشعريرة دون حمى، وقصور الغدة الدرقية هو عندما لا تنتج ما يكفي من الهرمون الذي ينظم عملية الأيض،بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يعني هذا أنهم أكثر حساسية للبرد وقد يشعرون بالبرد بشكل متكرر.

ووفقا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) ، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى تعب ، زيادة الوزن،انتفاخ الوجه، آلام العضلات والمفاصل، الامساك، جفاف الجلد،اكتئاب، سقوط الشعر، الم شديد فى وقت الدورة الشهرية عند السيدات، انخفاض معدل ضربات القلب.

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3. الالتهابات أو الملاريا

كثيرا ما يعاني الشخص من قشعريرة وحمى في نفس الوقت ومع ذلك ، في بعض الأحيان يمكن أن تحدث قشعريرة قبل أن يصاب الشخص بالحمى، هذا ممكن استجابة لأي عدوى ، لكنه عرض كلاسيكي من الملاريا .

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، يمكن أن تتكون الملاريا من ثلاث مراحل:

مرحلة باردة ، حيث يواجه الشخص قشعريرة

مرحلة ساخنة ، حيث لديهم درجة حرارة عالية

مرحلة التعرق

4. ممارسة تمارين مكثفة في البرد

إذا كان الشخص يمارس تمارين مكثفة في الطقس البارد ، فقد يشعر بالبرد عند الانتهاء من النشاط لأن الجسم ينتج الحرارة عند ممارسة الرياضة.

فعندما يتوقف الشخص عن ممارسة التمرينات الرياضية ، سيصاب بالبرد بسرعة ، خاصةً إذا لم يرتد طبقات كافية لإبقائه دافئًا بعد التوقف، كما أن ممارسة التمارين المكثفة قد تعطل أيضًا قدرة الشخص على تنظيم درجة حرارة جسمه.

لتجنب قشعريرة بعد التمرين المكثف ، يجب على الشخص استبدال أي ملابس مبللة بسرعة بالملابس الجافة ووضع طبقات إضافية حتى يشعر بالدفء.

5. فقر الدم

فقر الدم يحدث عندما لا يكون لدى الشخص ما يكفي من الحديد في دمه،تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا الاستيقاظ والشعور بالتعب والشعور بالبرد دائمًا خاصة فى فصل الشتاء، قد يصاب الشخص بفقر الدم بسبب سوء التغذية أو العمر أو المرض المزمن ،النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم أكثر من الرجال، وتناول نظام غذائي غني بالحديد قد يساعد في درء فقر الدم.