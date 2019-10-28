شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد أوراق الجوافة للسيطرة على نسبة السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجوافة من فواكه الشتاء المميزة التى يفضلها الجميع خاصة الأطفال وهى غنية بفيتامين سى الذى يحمى من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا التى تكثير الإصابة بها خلال فصلى الخريف والشتاء، كما يتم استخدام أوراق الجوافة كشاي الأعشاب وخلاصة الأوراق كمكمل غذائى ولعلاج حالات السعال الشديدة .

الجوافة غنية بشكل مثير للدهشة بمضادات الأكسدة وفيتامين سي والبوتاسيوم والألياف، حسبما ذكر موقع" healthline".

فوائد صحية للجوافه وأوراقها لا تهملها :تساعد على خفض مستويات السكر في الدم

بعض الأدلة تشير إلى أن الجوافة يمكن أن تحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم حيث وجدت العديد من الدراسات أن مستخلص أوراق الجوافة قد أدى إلى تحسين مستويات السكر في الدم والتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل ومقاومة الأنسولين .

فتناول شاي أوراق الجوافة يخفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبة وتصل أثارها إلى ساعتين.

وجدت دراسة أخرى أجريت على 20 شخصًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 أن شرب شاي أوراق الجوافة قد خفض مستويات السكر في الدم بعد تناول وجبة بأكثر من 10٪

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تعزز صحة القلب

قد تساعد الجوافة في تعزيز صحة القلب بعدة طرق، يعتقد العديد من العلماء أن المستويات العالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في أوراق الجوافة قد تساعد في حماية القلب من التلف الذي تسببه الجذور الحرة ، كما يعتقد أن المستويات الأعلى من البوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان في الجوافة تسهم في تحسين صحة القلب.

ووجدت دراسة استمرت 12 أسبوعًا على 120 شخصًا أن تناول الجوافة الناضجة قبل الوجبات تسبب في انخفاض إجمالي في ضغط الدم بنسبة تتراوح بين 8 و 9 نقاط ، وانخفاض في الكوليسترول الكلي بنسبة 9.9٪ ، وزيادة في مستوى الكوليسترول الحميد "الجيد" بنسبة 8٪