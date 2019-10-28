صحة ورشاقة

تعرف على فوائد أوراق الجوافة للسيطرة على نسبة السكر فى الدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجوافة من فواكه الشتاء المميزة التى يفضلها الجميع خاصة الأطفال وهى غنية بفيتامين سى الذى يحمى من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا التى تكثير الإصابة بها خلال فصلى الخريف والشتاء، كما يتم استخدام أوراق الجوافة كشاي الأعشاب وخلاصة الأوراق كمكمل غذائى ولعلاج حالات السعال الشديدة .

الجوافة غنية بشكل مثير للدهشة بمضادات الأكسدة وفيتامين سي والبوتاسيوم والألياف، حسبما ذكر موقع" healthline".

فوائد صحية للجوافه وأوراقها لا تهملها :
1eb81409d5.jpg تساعد على خفض مستويات السكر في الدم
 

بعض الأدلة تشير إلى أن الجوافة يمكن أن تحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم حيث وجدت العديد من الدراسات أن مستخلص أوراق الجوافة قد أدى إلى تحسين مستويات السكر في الدم والتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل ومقاومة الأنسولين .

فتناول شاي أوراق الجوافة يخفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبة وتصل أثارها  إلى ساعتين.

وجدت دراسة أخرى أجريت على 20 شخصًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 أن شرب شاي أوراق الجوافة قد خفض مستويات السكر في الدم بعد تناول وجبة بأكثر من 10٪

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 تعزز صحة القلب

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قد تساعد الجوافة في تعزيز صحة القلب بعدة طرق، يعتقد العديد من العلماء أن المستويات العالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في أوراق الجوافة قد تساعد في حماية القلب من التلف الذي تسببه الجذور الحرة ، كما يعتقد أن المستويات الأعلى من البوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان في الجوافة تسهم في تحسين صحة القلب.

ووجدت دراسة استمرت 12 أسبوعًا على 120 شخصًا أن تناول الجوافة الناضجة قبل الوجبات تسبب في انخفاض إجمالي في ضغط الدم بنسبة تتراوح بين 8 و 9 نقاط ، وانخفاض في الكوليسترول الكلي بنسبة 9.9٪ ، وزيادة في مستوى الكوليسترول الحميد "الجيد" بنسبة 8٪

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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