الإماراتية الملهمة التي تقود مشروع "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن 100 امرأة مُلهمة في العالم بقائمة "بي بي سي"، اختيرت سارة يوسف الأميري، وزيرة الدولة لشؤون العلوم المتقدمة في دولة الإمارات منذ عام 2017، لقيادتها الفريق العلمي للمشروع الإماراتي لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" منذ 2016.

الأميري حصلت على شهادتي بكالوريوس وماجستير في هندسة الحاسوب، فضلا عن اختيارها عضوا بالمجلس الاستشاري لجامعة "محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، كما تم اختيارها لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة لعام 2019.