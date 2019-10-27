وفاة الزوجة الأولى لرفعت الأسد عن عمر يناهز 82 عامًا

دمشق - لايف ستايل
نقلت مواقع سورية وتركية عن مصادر محلية أنباء تفيد بوفاة الزوجة الأولى لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة القرداحة أمس السبت.
وذكرت المصادر أن أميرة عزيز الأسد توفيت عن عمر 82 عاما وهي والدة أبنائه مضر وفراس وتماضر الأسد من بين 13 ولدا وبنتا آخرين.
والجزء الطافي على السطح من دفتر عائلة رفعت علي سليمان الأسد هو أن أربع من زوجاته، أنجبن له ثمانية من الذكور ومثلهم من الإناث
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