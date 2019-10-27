شكرا لقرائتكم خبر عن أفكار لمساعدة الأطفال للحفاظ على وزن صحى.. جربيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة هى أحد اهم أمراض هذا العصر الحديث التى تهدد الملايين من الاطفال بالعالم نتيجة لنمط الحياة الغير صحى وعدم الاهتمام بالنشاط البدنى والجلوس لوقت طويل أمام شاشات الهاتف المحمول والتليفزيون، وهو ما يتطلب يقظه من اولياء الأمور لإنقاذ أطفالهم من خطر السمنة الذي يهدد صحتهم فى الصغر والكبر.

فما هي الخطوات التي يمكن للآباء اتخاذها لمنع السمنة لدى أطفالهم ؟ وفقا لما أكده موقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها " CDC".

لماذا تعتبر السمنة عند الأطفال مشكلة صحية؟

يمكن أن يتعرض الأطفال المصابين بالسمنة للمعاناة من العزلة الاجتماعية والاكتئاب وتدني احترام الذات وقد تستمر هذه الحالة في مرحلة البلوغ.

الأطفال الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض وأمراض صحية مزمنة أخرى ، مثل الربو ، توقف التنفس أثناء النوم ، مشاكل العظام والمفاصل ، ومرض السكري من النوع 2

يتم الإبلاغ بشكل متزايد عن مرض السكري من النوع 2 بين الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن، يمكن أن يؤدي ظهور مرض السكري عند الأطفال إلى الإصابة بأمراض القلب والفشل الكلوي.

الأطفال الذين يعانون من السمنة لديهم أيضا عوامل خطر أكثر لأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم عن أقرانهم في الوزن الطبيعي.

لمساعدة طفلك على الحفاظ على وزن صحي ، قم بموازنة السعرات الحرارية التي يستهلكها طفلك من الأطعمة والمشروبات مع السعرات الحرارية التي يستخدمها طفلك من خلال النشاط البدني والنمو الطبيعي.

تذكر أن الهدف الأساسى هو تقليل معدل زيادة الوزن مع السماح بالنمو والتطور الطبيعي، و لا ينبغي وضع الأطفال على نظام غذائي لتخفيض الوزن دون استشارة المتخصصين.

Advertisements

ساعد الأطفال على تطوير عادات الأكل الصحية

جزء واحد من موازنة السعرات الحرارية هو تناول الأطعمة التي توفر التغذية الكافية وعدد مناسب من السعرات الحرارية، يمكنك مساعدة الأطفال على تعلم ما يتناولونه عن طريق تطوير عادات الأكل الصحية ، والبحث عن طرق لجعل الأطباق المفضلة أكثر صحة وتقليل الإغراءات الغنية بالسعرات الحرارية.

لمساعدة أطفالك على تطوير عادات الأكل الصحية:

توفر الكثير من الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة.

تناول الحليب قليل الدسم .

اختر اللحوم الخالية من الدهن والدواجن والأسماك والعدس والفاصوليا للبروتين.

شجع الطفل على شرب الكثير من الماء.

الحد من المشروبات المحلاة بالسكر.

الحد من استهلاك السكر والدهون المشبعة.