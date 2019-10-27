5 فوائد للكمثرى.. تحميك من الشيخوخة ومرض السكر وتخفض وزنك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "Health"، عن أن الكمثرى تحتوي على العديد من الفوائد، فتساعد على خفض الوزن، وتحسين الهضم، وتقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وأكثر من ذلك بكثير.



الكمثرى تحتوى على العديد من الفيتامينات والألياف

تعرف على أهم فوائد الكمثرىأولا: الكمثرى تحتوى على الفيتامينات

الكمثرى هى مصدر جيد لفيتامين C وتحتوي هذه الفاكهة أيضًا على بعض الفيتامينات، مثل البوتاسيوم وفيتامين K والنحاس والماغنيسيوم ،وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، الكمثرى هي مصدر ممتاز للألياف أيضًا، ما يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى.

ثانيًا: تقلل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري

يُعتقد أن كل من التفاح والكمثرى مفيدان بشكل خاص في تقليل مخاطر الإصابة بالسكري بسبب ارتفاع نسبة الألياف، التي يُعرف عنها أنها تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، تشير إحدى الدراسات التي نشرت في عام 2017 إلى ذلك، حيث وجدت انخفاضًا بنسبة 18% في مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بين الأشخاص الذين أبلغوا عن تناولهم لمعظم أنواع التفاح والكمثرى مقابل الأفراد الذين تناولوا أقل عدد ممكن، حسب الدراسة إن كل ثمرة كمثرى (أو تفاحة) تستهلكها كل أسبوع، تقلص مخاطر الإصابة بمرض السكري بنحو 3%، وفقًا للدراسة.

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تخفض وزنك

ثالثا: الكمثرى تحتوى على مواد نباتية مفيدة

الكمثرى، خاصة تلك ذات القشرة الملونة، توفر المغذيات النباتية، أو المواد النباتية الطبيعية، مثل الفلافونويد، من المعروف أن هذه المركبات تساعد في التخلص من الالتهاب، والحماية من الشيخوخة.



5 فوائد للكمثرى

رابعا: تساعد في التخلص من الوزن

الكمثرى تحتوى على 100 سعر حراري فقط، وعلى مستوى عال من الألياف، كل هذه الألياف تساعد على إشباع شهيتك حتى تشعر بالشبع لفترة أطول.

خامسًا: من السهل إضافتها إلى وجبات الطعام

يمكن الاستمتاع بالكمثرى بطرق لا تعد ولا تحصى، من الإفطار إلى الحلوى ما يجعل من السهل للغاية الحصول على فوائدها الغذائية دون الكثير من العمل التحضيري أو وقت الطهي، جرب الكمثرى أو شرائح الكمثرى في الحبوب الإفطار، في الغداء، قم بتقطيع واحدة إلى السلطة، أو مع ساندويتش الجبن.

لتناولها فى العشاء، يمكن طهيها، فإن الكمثرى وجبة خفيفة مثالية، جرب شرائح الكمثرى مع زبدة الجوز.