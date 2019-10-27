شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء التغذية يقدمون أسوأ 5 أنظمة غذائية ضارة بصحتك لتجنبها بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع Prevention، عن أن يستغرق فقدان الوزن الكثير من العمل الشاق، لكنه لا يتطلب اتباع نظام غذائي شديد، أو التخلص من الطعام بأكمله، أو حرمانك من السعرات الحرارية والمواد الغذائية المهمة، وتعتبر الوجبات البسيطة، التي يتم الترويج لها في كثير من الأحيان من قبل المشاهير والمؤثرين، من بين أسوأ الأطعمة، ليس فقط أنها قد تكون خطرة على صحتك، ولكنها أيضًا غير فعالة على المدى الطويل مثل "رجيم العصائر" أو "الكيتو دايت".

ما هو النظام الغذائي الذى يجب تجنبه؟

لمساعدتك على تحقيق أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن تمامًا، واختيار النظام الغذائي المناسب لك، استشرنا أخصائي التغذية لمشاركة أفضل الوجبات الغذائية التي تحتاجها للتخلص منها خلال العام المقبل.



النظام الغذائلى الخالى من السكر

أولاً: الرجيم الخالى من السكر

أقسم العديد من المشاهير عن أنهم قاموا بالاستغناء عن كل السكريات، وهذا يعني الاستغناء عن الفواكه والخضراوات، مثل التوت، والبطاطا الحلوة، ما يؤدى إلى فقد الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية لمكافحة الأمراض.



رجيم العصائر

ثانيا: رجيم العصائر

يعود سبب فقدان الوزن الناتج عن العصير إلى تنظيف القولون، فالجفاف يمكن أن يؤدي إلى الإغماء، والضعف والصداع، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الجوع. كما أنك تعطل الاستعمار البكتيري الذي يساعدك فعليًا. ونتيجة لذلك، تصبح الميكروبيوم الهضمي غير متوازنة، ما يؤدي إلى مشاكل بالجهاز الهضمى.

Advertisements



رجيم الجريب فروت

ثالثًا رجيم الجريب فروت

عبارة عن خطة للأكل عالية البروتين تتضمن تناول الجريب فروت مع كل وجبة، إنها خطة مدتها 12 يومًا تقلل السعرات الحرارية الخاصة بك إلى حوالي 1000 يوميًا، وتزعم بأنها قادرة على فقدان الوزن بمقدار 5 كيلو، لكن هذه المتطلبات لا يدعمها العلم.

قد يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن على المدى القصير لأنك تتناول سعرات حرارية أقل، لكن من المرجح أنك ستكسب هذا الوزن بعد ذلك، بدلاً من ذلك، يمكنك ببساطة الاستمتاع بالجريب فروت مع وجبة الإفطار.



شوربة الكرنب

رجيم شوربة الكرنب

رابعا:

تسمح لك بتناول واحد أو اثنين من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية يوميًا بالإضافة إلى الحساء، الذي من المفترض أن يسرع من فقدان الوزن في سبعة أيام، حيث إنه مفيد للغاية، ولا يمكن تحمله على المدى الطويل، فالرجوع عن هذا النظام الغذائي المنخفض السعرات الحرارية إلى الأكل المنتظم من المرجح أن يؤدي إلى استعادة أي وزن، وللاستمتاع بالكرنب هو إضافته إلى نظامك الغذائي لمحتواه من فيتامين C وفوائده الهضمية.



22 يوم من الخضار المطبوخ فقط

نظام غذائي نباتي لمدة 22 يومًا

خامسًا:

البرجر النباتي، والأطعمة النباتية المحتوية على الكثير من الخضراوات، مفيدة جدًا، فإذا قمت بإزالة الأطعمة المصنعة من نظامك الغذائي وتناولت الأطعمة المفيدة فقط، فستفقد وزنك، على الرغم من عدم وجود عدد من السعرات الحرارية في هذا النظام الغذائي، إلا أنه ضار بالنسبة للأشخاص النشطين.