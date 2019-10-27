برازيليون: مبهورون بدولة الإمارات ونتمنى زيارتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقول فيفياني دي أراوجو سانتوس، ربة منزل برازيلية: "لم أزر الإمارات في حياتي ولكن حسب ما أشاهد عبر الإنترنت فإن المستوى العمراني الرفيع والتقدم التكنولوجي الموجود هناك يعتبر مذهلاً، ولذلك فإنني أضع في قائمة خططي المستقبلية أنني يجب أن أزور الإمارات وخصوصاً دبي وأتمنى أن يتاح لي ذلك".

ويقول تياغو بيريرا، تاجر برازيلي: "أعتقد أن الإمارات بلدٌ مذهل بالنظر إلى تجربته الفريدة، وأكثر ما يثير الإعجاب في الحقيقة أنه بلدٌ يتطور باستمرار ويسعى لتوفير الرفاه لمواطنيه بشكل دائم في عالم متجدد".

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