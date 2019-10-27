هل تمنح "المحفزات" الأفضلية للهلال أمام النصر في ديربي الرياض؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي فريقا الهلال والنصر اليوم الأحد في ديربي العاصمة السعودية "الرياض"، بالجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة سيكون "الزعيم" متصدر ترتيب فرق المسابقة هو المرشح للفوز بها ضد حامل اللقب النصر الذي يحل سادساً في الترتيب برصيد 11 نقطة.

ويتسلح الهلال بعدة محفزات تجعله الأقرب للفوز في المباراة، منها أن آخر مرة التقى فيها الفريقان والنصر حامل اللقب، نجح فيها الزعيم في الفوز بهدفين مقابل هدف واحد في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2015.

ويمتلك الهلال بين صفوفه الهداف الحالي للدوري وهو البرازيلي كارلوس إدواردو بستة أهداف، وهو الذي يستهدف الوصول لـ50 هدفا في مسيرته بالمسابقة حال تسجيله هدفين ضد النصر.

فضلا عن ذلك، يعيش الهلال حالة معنوية مرتفعة مؤخرا بعدما بات ممثل العرب في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب أوراوا ريدز الياباني.

"العين الرياضية" تلقي الضوء عبر الفيديوجراف التالي على مجموعة عوامل تجعل الهلال مرشحاً للفوز على النصر في الديربي: