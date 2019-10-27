شكرا لقرائتكم خبر عن إنفلونزا فيروسB تنتشر عند الأطفال وقد تهدد الحياة فى بعض الحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأنفلونزا مرض تنفسي شائع جدًا خلال أشهر الشتاء، يصيب الرئتين والأنف والحنجرة ويسبب أعراضًا مثل السعال وآلام الجسم والتهاب الحلق، قد تكون هذه الأعراض خفيفة أو شديدة للغاية مما يتطلب عناية طبية فائقة .

ووفقا لتقرير لموقع " medicalnewstoday"ينجم المرض عن فيروس ينتشر بسهولة شديدة من شخص لآخر عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بالعدوى أو لمس سطح ملوث بالفيروس ثم لمس الفم أو الأنف مما ينقل العدوى إلى اى شخص سليم.

هناك أربعة أنواع من فيروس الأنفلونزا : الأنفلونزا A و B و C و D.

النوعان A و B هما المسؤولان عن أوبئة الأنفلونزا التي تحدث في معظم فصول الشتاء ، أما النوع C من الإنفلونزا يميل إلى التسبب في مرض تنفسي معتدل ولا يؤدي عادة إلى أوبئة، أما الأنفلونزا من النوع (D) تؤثر بشكل رئيسي على الماشية وليس البشر.

ما هى الأنفلونزا "B" وأعراضها: الأعراض

سيلان الأنف هو أحد الأعراض الشائعة للأنفلونزا B،شعور عام بالتعب، سعال والذي يميل إلى أن يكون جاف، التهاب الحلق، آلام العضلات، آلام الجسم، صداع الراس

قد يعاني الشخص المصاب بالأنفلونزا من القيء والإسهال هذه الأعراض شائعة عند الأطفال أكثر من البالغين المصابين بالأنفلونزا.

يمكن أن يكون لنزلات البرد أعراض مشابهة للإنفلونزا ومع ذلك ، عادة ما تأتي أعراض البرد ببطء أكثر.

كيف تختلف الأنفلونزا B عن النوعين A و C؟

تميل الإنفلونزا B إلى التسبب في شكل أخف من الأنفلونزا Ak في حين أن الأنفلونزا A يمكن أن تؤدي إلى أعراض إنفلونزا معتدلة إلى حادة في جميع الفئات العمرية والحيوانات أيضا، أما الأنفلونزا B تؤثر فقط على البشر.

تؤثر الأنفلونزا B عادة على الأطفال أكثر من البالغين، يسبب أعراض أقوى بشكل عام من الأنفلونزا C.

مضاعفات الاصابة بإنفلونزا B

قد يكون كبار السن معرضين لخطر المضاعفات ، مثل التهاب الأذن، فعند كثير من الأشخاص تختفي الأنفلونزا من تلقاء نفسها دون علاج، ومع ذلك ، قد يتعرض كبار السن والأشخاص الذين يعانون من بعض الظروف الصحية الأساسية لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.

وتشمل هذه المضاعفات التهابات الأذن أو الجيوب الأنفية، الالتهاب الرئوي، التهاب شعبي

Advertisements

قد يتطلب أي من هذه الحالات إلى العلاج في المستشفى في الحالات القصوى ، يمكن أن تؤدي إلى الموت.

يمكن أن تؤدي الإصابة بالأنفلونزا B إلى تفاقم أعراض الحالات الصحية الأخرى، مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن ، المعروف باسم مرض الانسداد الرئوي المزمن.

إذا تعرض طفل أو بالغ لأي من أعراض الأنفلونزا التالية ، فيجب أن يتلقوا رعاية طبية على الفور :

عدم القدرة على التبول.

الحمى أو السعال الذي يتحسن ، ثم يعود ، وربما أسوأ من ذي قبل.

ألم عضلي شديد.

تفاقم الظروف الصحية المزمنة.

صعوبة في التنفس.

ألم في الصدر.

الدوخة المستمرة.

أيضًا ، إذا لم يكن الطفل متيقظًا أو يتفاعل أثناء الاستيقاظ ، أو إذا كانت ضلوعه تسحب إلى الداخل أثناء التنفس.

علاج الانفلونزا B

قد تختفي الأنفلونزا من تلقاء نفسها خلال أسبوعين ولكن يتطلب الأمر بعد الاحتياطات مثل البقاء في المنزل،تجنب الاتصال مع الآخرين،شرب الكثير من الماء.

كما تساعد العقاقير المضادة للفيروسات فى تقليل من وقت تعافي الشخص بحوالي يومين، ولكنها لا تكون فعالة إلا إذا أخذها الشخص في غضون بضعة أيام من بدء الأعراض.