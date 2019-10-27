شكرا لقرائتكم خبر عن "الكريم النحات" ينحت القوام بمنتهى الآمان والفاعلية.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدم توزيع الدهون فى الجسم بشكل متوازن يعطى شكلاً غير محبب للرجل وللمرأة على حد سواء، لذا ظهرت العديد من الطرق الحديثة التى من خلالها يتم نحت القوام وإعادة توزيع الدهون فى الجسم بشكل متوازن ومن ثم الوصول الى جسم ممشوق، إلا أن هناك وسيلة تعتبر أكثر أمانًا وفعالية فى نحت القوام هى "الكريم النحات".

الدكتورة دعاء سهيل استشارى التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، توضح فى التقرير التالى مكونات "الكريم النحات" ومدى فعاليته فى نحت القوام.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل فى حديثها لـ"الخليج 365" أن "الكريم النحات" يعتبر وسيلة آمنة تمامًا فى القضاء على السمنة الموضعية فى منطقة البطن والأرداف عند السيدات أو فى منطقة الكرش لدى الرجل، حيث يعمل على إعادة نحت القوام بمنتهى الأمان خاصة أنه مرخص من قبل وزارة الصحة.

10 محتويات فعالة في "الكريم النحات" لنحت القوام



وأشارت إلى أن "الكريم النحات" يحتوي على مجموعة من المواد الطبيعية مثل الكافيين والكارنتين وخلاصة الشاي الأخضر، وفيتامين سي وفيتامين e ويحتوي على الكولاجين المهم جدًا للجلد ونضارته، كما يحتوي على العسل وجلسرين وبانثينول ويحتوي على مستخلصات عشبية طبيعية وفيتامين (د) وحمض الفوليك، ويتكون من مجموعة الأعشاب الطبيعية التي تساعد على حرق الدهون الموضعية على البطن والقضاء على علامات تمدد الجلد والتي تحدث للسيدات أثناء الحمل وتظل معهم حتى بعد الولادة.

12 وظيفة لـ "الكريم النحات" في القضاء على الدهون

أما عن مدى فعالية "الكريم النحات" أكدت أن مكوناته تعمل على تسريع فقدان الدهون الموضعية عن طريق تنشيط الإنزيمات التي تحلل جزيئات الدهون وتعزز عملية تحلل الدهون في مناطق مثل الجزء السفلي من جسم المرأة أو الجزء الأوسط من الرجل، ويفرم كمية كبيرة من الدهون من الجسم حيث يحتوي على مكونات تحتوي على عوامل مغذية وترطيبيه كبيرة بالإضافة إلى مضادات أكسدة تحيد الجذور الحرة، ويقوم بشد الجلد مع عملية التخسيس، ويحفز حرق الدهون الموضعية، ويساعد على الحد من ظهور السيلوليت في الجلد، كما يعمل على تحسين الدورة الدموية، و تحسين ملمس الجلد، و تجديد خلايا الجلد، وإضافة ملمس رطب الى الجلد، وتحفيز خلق الكولاجين، وهو مضاد لالتهابات الجلد.

ونصحت الدكتورة دعاء سهيل بوضع الكريم النحات على المناطق التي بها تجمع للدهون مع لف تلك المنطقة بالبلاستيك الأسترتش "المطاط" وذلك بصفة يومية حتى يتم نحت المنطقة المراد تنحيفها.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

Advertisements

الدكتورة دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/







