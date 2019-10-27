شكرا لقرائتكم خبر عن قيلولة بعد الظهر زر إعادة الضبط لباقى اليوم..20 دقيقة فقط تحسن أداءك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخذ قيلولة بعد الظهر يعد بمثابة زر إعادة الضبط لبعض الأشخاص مما يتيح لهم الاستيقاظ والشعور بالانتعاش والاستعداد لاستكمال يومهم ومع ذلك ، قد يكون من الأفضل أخذ قيلولة قصيرة مدتها 20 دقيقة لتحقيق أكبر فائدة.

قد يختلف الوقت الفعلي الذي يحتاجه الشخص للنوم أثناء الغفوة اختلافًا طفيفًا حسب العمر ودورة النوم الشخصية، وفقا لما أكده موقع medicalnewstoday".

ما الوقت الذى يحتاجه الانسان للحصول على قيلولة مثالية؟

وتوصي المؤسسة الوطنية الأمريكية للنوم بأخذ قيلولة لمدة 20 دقيقة للاستيقاظ والشعور بالانتعاش، ولكن يمكن أن تختلف مدة الغفوة المثالية من شخص لآخر وتأكيدات الخبراء جميعا تؤكد أن الغفوة الأقصر أفضل إذا كان هدف الشخص هو الاستيقاظ والشعور بالانتعاش والتنبيه.

ومع ذلك قد يكون هناك أيضا بعض الفوائد لقيلولة أطول لمدة 25 - 35 - وحتى 45 دقيقة قللت بشكل ملحوظ من علامات الإجهاد والتعب عند الأشخاص الذين يبذلون مجهود بدنى كبير، كما ساعدت فى تحسين انتباههم والأداء البدني.

فعندما ينام الشخص ، يتحرك دماغه بشكل طبيعي في مراحل مختلفة من النوم، هذه المراحل تسبب أطوال موجية دماغية مختلفة وتفرز هرمونات معينة في مجرى الدم، هذه الآثار يمكن أن تسبب تغييرات ملحوظة في حالة اليقظة للشخص بعد أخذ غفوة ، وهذا يتوقف على المرحلة التي يستيقظون فيها.

في الغفوة الأكثر فائدة ، سوف يذهب الشخص فقط في المرحلتين الأولى والثانية من النوم، هذه المراحل أكثر سطحية ويمكن أن تساعد الشخص على الشعور بالانتعاش دون الحاجة إلى النوم العميق.

وأثناء النوم ليلا كاملا ، سيخوض الشخص دورة النوم بأكملها عدة مرات، السماح للدماغ والجسم بالوصول إلى المراحل العميقة من النوم يجعل الشخص أقل استجابة للمنبهات الخارجية، كما أنه يتسبب في إطلاق الدماغ للمركبات التي يمكن أن تجعل الشخص أكثر تعب ، مما يساعدهم على البقاء نائمين طوال الليل.

الشخص الذي يستيقظ من الغفوة ويشعر بالثقل والإرهاق من المحتمل أن يذهب أبعد من ذلك في دورة نومه، إذا حدث هذا بانتظام بعد القيلولة ، فقد يرغبون في التحقق من مدة نومهم وضبط المنبه.

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ما هى المدة الزمني المثالية لقيلولة الأطفال؟

على الرغم من أن حوالي 15-20 دقيقة مثالية للبالغين ، إلا أن أفضل فترات القيلولة يمكن أن تختلف حسب العمر،على سبيل المثال ، ينام المواليد الجدد معظم اليوم ، حيث أن نموهم يستهلك الكثير من الطاقة، من المحتمل أيضًا أن يأخذ الأطفال الصغار بضع قيلولة طويلة طوال اليوم ، وهو أمر جيد لصحتهم.

سيبدأ الأطفال الصغار في تطوير نمط نوم منتظم ، لكن لا يزال بإمكانهم الاستفادة من أخذ قيلولة بعد الظهر .

أما المراهقون فيواجهون العديد من التحديات التي يمكن أن تجعلهم يشعرون بالتعب ، مثل التغيرات الهرمونية ، والدراسة ، وأوقات بداية المدرسة في وقت مبكر، ووجدت إحدى الدراسات أن أفضل فترة قيلولة للمراهقين هي حوالي 30-60 دقيقة.

فوائد الحصول على قيلولة

يمكن أن تكون الغفوة إضافة صحية إلى يوم الشخص ، طالما أنها قصيرة ولا تتداخل مع نوم الشخص أثناء الليل، فهى تساعد فى تحسين الأداء المعرفي تعزيز الذاكرة على المدى القصير،تحسين المزاج، الحد من النعاس والتعب، تعزيز الأداء الرياضي .