شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من سوريا بشأن انسحاب القوات الكردية من شمال البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت «سانا» وكالة الأنباء السورية، نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية السورية، اليوم الاحد، إن «سوريا ترحب بانسحاب المجموعات المسلحة (الفصائل الكردية) في الشمال السوري إلى عمق 30 كيلو متراً وذلك بالتنسيق المباشر مع الجيش العربي السوري». وأضاف المصدر أن «هذا الانسحاب يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية».

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