أجابت الفائزة في مسابقة ملكة جمال أوكرانيا - 2019 مارغريتا باشا، بشكل غير معتاد عن سؤال حول تبعية شبه جزيرة القرم. ونقل موقع Strana.ua ، عنها القول: "أعتقد أن القرم ملك كل الناس. وأعتقد أن كل أراضي كوكبنا، تعود لكل الناس، لنا جميعا". وأشارت ملكة الجمال، إلى أن شقيقتها تعيش في مدينة فيودوسيا بالقرم، وغالبا ما كانت تستجم في شبه الجزيرة في طفولتها. وفي وقت سابق، أثارت هذه الفتاة، ضجة كبيرة، بعدما رفضت أن تتحدث باللغة الأوكرانية خلال مقابلة تلفزيونية، وبسبب ذلك لم يتم بث اللقاء
اقرأ أيضًا:
"بُقعة ماء" على جواز سفر تضع ملكة جمال أسترالية في مأزق
وبعد ذلك، أوضحت مارغريتا باشا، أنها ستتحدث اللغة التي تفضلها، وأكدت في الوقت نفسه أنها تتقن اللغتين الروسية والأوكرانية وتحب بلادها
قد يهمك ايضاً:
أوكسانا فوفودينا تُهدد بالكشف عن "أسرار مؤلمة" لزواجها من الملك محمد الخامس
ملكة الجمال الأميركية المجردة من اللقب تُلقي باللوم على "الحجاب"
كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال أوكرانيا - 2019 تجيب بشكل غير عادي عن سؤال حول تبعية جزيرة القرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.