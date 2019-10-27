ملكة جمال أوكرانيا - 2019 تجيب بشكل غير عادي عن سؤال حول تبعية جزيرة القرم

أجابت الفائزة في مسابقة ملكة جمال أوكرانيا - 2019 مارغريتا باشا، بشكل غير معتاد عن سؤال حول تبعية شبه جزيرة القرم. ونقل موقع Strana.ua ، عنها القول: "أعتقد أن القرم ملك كل الناس. وأعتقد أن كل أراضي كوكبنا، تعود لكل الناس، لنا جميعا". وأشارت ملكة الجمال، إلى أن شقيقتها تعيش في مدينة فيودوسيا بالقرم، وغالبا ما كانت تستجم في شبه الجزيرة في طفولتها. وفي وقت سابق، أثارت هذه الفتاة، ضجة كبيرة، بعدما رفضت أن تتحدث باللغة الأوكرانية خلال مقابلة تلفزيونية، وبسبب ذلك لم يتم بث اللقاء

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وبعد ذلك، أوضحت مارغريتا باشا، أنها ستتحدث اللغة التي تفضلها، وأكدت في الوقت نفسه أنها تتقن اللغتين الروسية والأوكرانية وتحب بلادها

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