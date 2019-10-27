شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك..أسباب تجعل طبيبك يطلب تحليل المغنسيوم فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المغنيسيوم من المعادن الهامة فى جسم الإنسان، وهو مسؤول عن العديد من الوظائف والعمليات المهمة في جسمك، حيث يحتاجه الجسم لمساعدة العضلات والأعصاب والقلب على العمل بشكل صحيح ويساعد أيضا في السيطرة على ضغط الدم والسكر، وفى سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على أهمية إجراء تحليل المغنسيوم فى الدم، وفقا لموقع medlineplus

معظم المغنيسيوم في الجسم موجود في عظامك وخلاياك، ولكن توجد كمية صغيرة في دمك، ويمكن أن تكون مستويات المغنيسيوم في الدم منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية وكلاهما علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة.

استخدامات تحليل المغنسيوم فى الدم

يتم استخدام اختبار المغنيسيوم للتحقق مما إذا كان لديك القليل من المغنيسيوم أو الكثير منه في الدم. وجود القليل من المغنيسيوم ، المعروف باسم نقص المغنيسيوم ، هو أكثر شيوعا من وجود الكثير من المغنيسيوم ، والذي يعرف باسم فرط مغنسيوم الدم.

ويتم أيضًا تضمين اختبار دم المغنيسيوم أحيانًا مع اختبارات المعادن الأخرى، مثل الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والكلوريد.

لماذا أحتاج إلى تحليل المغنيسيوم؟

قد يطلب طبيبك فحص المغنيسيوم إذا كان لديك أعراض انخفاض المغنيسيوم أو ارتفاعه.

أعراض انخفاض المغنيسيوم

-ضعف عام.

-تشنجات العضلات أو الوخز.

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-عدم انتظام ضربات القلب.

أعراض ارتفاع المغنيسيوم

-ضعف العضلات.

-إعياء وتعب.

-قيء و غثيان.

-مشكلة في التنفس.

قد تحتاجين أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كنت حاملًا، يمكن أن يكون نقص المغنيسيوم علامة على تسمم الحمل ، وهو شكل خطير من ارتفاع ضغط الدم الذي يصيب النساء الحوامل.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يطلب الطبيب هذا الاختبار إذا كان لديك مشكلة صحية يمكن أن تسبب نقص المغنيسيوم، وتشمل هذه سوء التغذية، وإدمان الكحول ، ومرض السكري.