ماذا يحدث للحامل في شهرها الثالث؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - التغيرات كثيرة التي تطرأ على جسم الحامل داخلياً وخارجياً في شهرها الثالث، كما أن الواجبات والاحتياطات التي يجب الالتزام بها كثيرة أيضاً؛ من حيث القيام بممارسة الرياضة أو السباحة، شرب السوائل بكثرة، وللعلاقة الجنسية حدود! عن هذه المرحلة الرائعة في عمر الحمل والاحتياطات الواجبة يحدثنا الدكتور بهاء حامد استشاري طب النساء والولادة. الاحتياطات الواجبة خلال الشهر الثالث من الحمل تحملين بداخلك بداية من هذا الشهر...طفلاً صغيراً؛ برأس كبير وذراعين وساقين، ومعظم أعضائه الداخلية، ولم يعد «مضغة» بل أصبح «جنيناً، يتميز بنمو سريع في جسمه.

الشهر الثالث مرحلة رائعة ستتخلصين فيه من كل التوعكات وستشعرين بتحسن تدريجي جسدياً ونفسياً، لن تشعري بحركة الجنين...لكنك تعلمين أنه موجود في أحشائك وسوف تنتظرين قدومه بمزيد من الراحة. أول تغيير في جسم الحامل يتضح في الرحم الذي يبلغ حجمه في هذا الوقت حبة جريب فروت كبيرة، وقلبك ينبض بوتيرة أسرع من السابق، وقد تشعرين ببعض اللهاث عند قيامك بمجهود جسدي.

الكليتان تعملان أيضاً بنشاط أكبر؛ دمك الذي ينقل الغذاء والأوكسجين إلى الجنين يستقبل فضلاته وعليه أن يتخلص منها، كما أن نمو الجنين وازدياد وزنه وتكوين عظامه وعضلاته تجعله يأخذ من دمك كل ما يلزمه من جميع العناصر الضرورية لعملية البناء. عليك ممارسة المشي؛ فهو مفيد للدورة الدموية وفي حالات الإمساك والضغط النفسي، ولتقديم الأوكسجين الكافي لطفلك وحتى تطردي من دمه غاز الكربون الناجم عن الاحتراق...امشي نصف ساعة يومياً... ولا تجهدي نفسك.

استرخي...حتى تتجنبي أي سبب للضغط النفسي وإثارة الأعصاب؛ الأدرينالين الذي يفرزه جسمك على إثر الانفعال يخترق المشيمة ويصل إلى الجنين...فتتسارع دقات قلبه تحت تأثير انفعالاتك الخاصة...ما ذنبه؟ السباحة هي الرياضة المثالية للمرأة الحامل؛ فالماء يحملك ويجعلك خفيفة، وهكذا تستطيعين القيام بتمارين عضلية قد تزعجك لو قمت بها على الأرض، على ألا تغطسي تحت الماء.

أكثري من شرب السوائل لمساعدة كليتيك في عملية طرد فضلات الجنين، وتجنب التهابات البول التي غالباً ما تصيب الحوامل. Advertisements مارسي الرياضة الهادئة، وابتعدي عن أي نوع من المباريات أو المنافسة الرياضية التي تجبرك على بذل مجهود أكبر والقيام بحركات مؤذية.

بإمكانك مواصلة حياتك الجنسية على نحو طبيعي من دون الخوف على الجنين...إذا لم تشعري بألم نتيجة التهاب في مدخل المهبل، أو إذا كانت العلاقة تسبب لك نزفاً، وانقباضات رحمية. عمر الحمل الأسبوع التاسع: تلاحظين التسارع في دقات القلب وزيادة في عمل الكليتين، امشي لتزودي الدم بالأوكسجين، واشربي كثيراً لتجنب الالتهاب. الأسبوع العاشر: يبدأ الرحم بالارتفاع داخل التجويف البطني، يقل ضغط المثانة مع تراجع الرغبة في التبول ويتوقف الغثيان تقريباً، ويفضل تجنب الرياضة التي تعرضك للسقوط. الأسبوع الحادي عشر: تزداد نبضات القلب من 6 - 8 نبضات إضافية في الدقيقة، وعليك الابتداء في تهيئة الثديين إذا قررت الإرضاع. الأسبوع الثاني عشر: يستمد الجنين من دم الأم العناصر التالية: الكالسيوم، الأملاح المعدنية، الحديد، والفيتامينات، إذا لم يكن غذاء الأم صحيحاً ومتوازناً يمكن أن تصاب في هذه الفترة بفقر الدم. الأسبوع الثالث عشر: الرحم بحجم حبة جريب فروت، يبدأ البطن بالتكور، أخبري طبيبك إذا شعرت بحرقان أثناء التبول، وإذا شاهدت إفرازات مهبلية مريبة، وفي حال الخوف من الإجهاض...قومي بفحص خزعة من الحبل السري، ولا بد من إعلام مديرك بحملك.

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