التلعثم عند الأطفال وعلاج التأتأة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - نلاحظ على العديد من الأطفال اضطراب الكلام أو التأتأة. قد يكرر الأشخاص أو الأطفال الذين يتعثرون في الأصوات أو المقاطع أو الكلمات أو يطيلون الأصوات. قد يكون هناك أيضاً انقطاع في التدفق الطبيعي للكلام، والمعروف باسم الكتل، إلى جانب التعبيرات أو الحركات غير المعتادة.

تؤثر التأتأة على ما يقرب من 5 - 10 ٪ من جميع الأطفال وسوف يتعثرون في مرحلة ما من حياتهم، ولكن معظمهم سوف يتفوقون على ذلك في غضون بضعة أشهر أو سنوات. التدخل المبكر يمكن أن يساعد الأطفال على التغلب على التأتأة.

بالنسبة إلى واحد من كل 4 من هؤلاء الأطفال، ستستمر المشكلة إلى مرحلة البلوغ، ويمكن أن تصبح اضطراب تواصل مدى الحياة.

ووفقاً لما كشفت عنه الدكتورة نيفين مسعود «اختصاص التخاطب« تقول...

نصائح للحد من التأتأة

لا يوجد علاج فوري للتلعثم. ومع ذلك، قد تؤدي بعض المواقف - مثل الإجهاد أو التعب أو الضغط - إلى زيادة التأتأة. من خلال إدارة هذه المواقف، إلى أقصى حد ممكن، قد يكون الأشخاص قادرين على تحسين تدفق الكلام لديهم .

التدرب على التحدث ببطء يمكن أن يقلل من الإجهاد وأعراض تلعثم اللسان، قد يكون من المفيد ممارسة التحدث ببطء كل يوم . خيار آخر هو إضافة وقفة قصيرة بين العبارات والجمل للمساعدة في إبطاء الكلام .

يجب أن لا يشعر الأشخاص الذين يتعثرون وكأنهم يضطرون إلى التوقف عن استخدام كلمات معينة إذا لم يكن هذا هو تفضيلهم .

عادة ما يكون العلاج أفضل عندما يبدأ الناس في معالجة التأتأة في مرحلة مبكرة.

علاجات التأتأة

علاج النطق: يمكن لاختصاصي النطق أن يعلم الناس ما يلي :

إبطاء معدل الكلام.

إدارة المواقف التي تزداد فيها التأتأة سوءاً.

بعض الأدوية التي يصفها الأطباء للتلعثم تشمل :

-ألبرازولام (Xanax)، وهو دواء مضاد للقلق.

-سيتالوبرام (Celexa)، مضاد للاكتئاب.

-كلوميبرامين (Anafranil)، آخر مضاد للاكتئاب.

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ومع ذلك، تنصح مؤسسة Stuttering Foundation بأن هذه الأدوية ليست فعالة بالنسبة لغالبية الناس. حتى عند قيامهم بعملهم، يبلغ الأشخاص عن التحسينات على أنها متواضعة .

دور الوالدان ومقدمو الرعاية

من المهم أن يقوم الوالدان ومقدمو الرعاية بدعم الأطفال الذين يتعثرون. يمكنهم القيام بذلك عن طريق :

الاستماع بانتباه واستخدام اتصال العين المناسب.

الامتناع عن إكمال الكلمات أو العبارات للطفل.

تجنب مقاطعة أو تصحيح أو انتقاد طفل.

تجنب التركيز على تلعثم واستخدام عبارات مثل «إبطاء» أو «خذ وقتك»؛ لأنها يمكن أن تجعل الطفل يشعر بأنه أكثر وعياً بنفسه.

التحدث ببطء وعمد إلى الأطفال الذين يعانون من التأتأة؛ حيث قد يعكسون سرعة الشخص البالغ عندما يتحدثون.

التقليل من التوتر في المنزل؛ لأن الإجهاد يمكن أن يجعل التأتأة أسوأ

الحد من تعرض الطفل لحالات يشعرون فيها بالضغط أو التسرع وتلك التي تتطلب منهم التحدث أمام الآخرين.

التحدث إلى المعلم إذا حدثت البلطجة في المدرسة نتيجة تلعثم طفل