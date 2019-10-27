ماذا يحدث للأم في شهرها الرابع؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - ما زالت التغيرات تحدث داخل بطنك؛ وتيرة نمو الجنين ستكون في أقصى سرعتها في هذا الشهر...لذا أنت تعيشين تجربة جديدة...مثيرة ومقلقة؛ قد تكونين مستلقية بهدوء وإذا بحركة خفيفة تنبعث فجأة من داخلك، إنه طفلك الذي يتحرك... وللمرة الأولى تتحققين من وجوده حياً!... وتغيرات جديدة جميلة تحدث بداخلك وزيارات إضافية للطبيب. و... و...معنا بهاء حماد استشاري أمراض النساء والتوليد... الشهر الرابع من الحمل تدخلين في هذا الشهر مرحلة مميزة، تشعرين بأنك على ما يرام؛ إذ تتخلصين من الغثيان والتعب اللذين عانيت منهما في الشهور الأولى للحمل، كوني على حذر من شهيتك المستعادة، تناولي وجبات طعام متوازنة لطفلك من دون أن تنساقي إلى الشراهة. زياراتك للطبيب ستكون شهرية من الآن فصاعداً، سيدقق في وزنك وضغط دمك، وسيتحقق من عدم وجود زلال وسكر في البول، وسيطلب منك إجراء فحص عادي للدم بغية التحقق من نسبة السكر فيه، وتعداد الكريات الحمراء والبيضاء.

اعتباراً من الشهر الرابع يقيس الطبيب شهرياً استدارة البطن لمراقبة نمو الجنين، وتسجيل النتيجة تباعاً، ويتتبع أيضاً حال عنق الرحم واتخاذ الإجراءات المناسبة؛ خاصة إذا كنت أنجبت أكثر من مرة في السابق، أو أنجبت مرة واحدة ولكن الولادة كانت صعبة، أو إذا أجهضت حملك إرادياً. إذا كنت تتوقعين خطراً على حملك لسبب ما يرتبط بالسن – فوق 38 - أو بسبب عدد الولادات السابقة، أو الحمل بتوأمين، أو لمواجهة بعض المشكلات أثناء حمل سابق، وربما لأمراض خاصة بك هنا يسمى حملك: «حمل مجازف فيه» ويتطلب مراقبة دقيقة. Advertisements المشيمة في الشهر الرابع من عمر الجنين تصبح المصدر الأساسي للهرمونات اللازمة للحامل خلال فترة الحمل، كما أن هذه الهرمونات تعد الأجهزة اللازمة لإنتاج لبن الرضاعة.

وتلعب المشيمة أيضاً دوراً في المحافظة على صحة الحامل والطفل؛ فهي قادرة على إنتاج الأجسام المضادة التي تحمي الجسم من العدوى، وقد تحصل الأم على بعضها خاصة في الشهور الثلاث الأخيرة من الحمل. عمر الحمل الأسبوع الرابع عشر: يحتوي التجويف السابيائي على 250 سم3 من السائل، أنت في حالة جيدة، يجب عليك القيام بزيارة إلزامية إضافية إذا كان حملك مجازفاً. الأسبوع الخامس عشر: لا تشعر الأم حتى الآن بحركات الطفل إذا كان هذا هو طفلها الأول، يحتاج الحمل إلى مزيد من المراقبة إذا كانت الحامل تنتظر توأمين، أو إذا تجاوزت سن الأربعين، عليك إجراء الفحوصات التالية بصرف النظر عن عمرك؛ مثل اختبار ht21 مع قياس معدل البروتين الجنيني -ألفا-، بزل السلى تبعاً لنتيجة اختبار ألht21. الأسبوع السادس عشر: الرحم بحجم جوزة الهند، تشعر الأم بحركة الجنين، تباطؤ في عمل الأمعاء بسبب زيادة البروجسترون، يفضل تناول الأطعمة الغنية بالألياف، إجراء الصورة الصوتية الثانية.

الأسبوع السابع عشر: ارتفاع الرحم يبلغ الآن 16 سم، ويمكن إجراء عملية تطويق عنق الرحم إذا كان مفتوحاً

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