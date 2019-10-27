لقاح جديد يقاوم البكتيريا القاتلة في المستشفيات

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حازم بدرالأحد 2019/10/27 05:20 م بتوقيت أبوظبي
بكتيريا المطثية العسيرة يجب أن تلتصق بالأمعاء لإنتاج سمومها
حقق العلماء طفرة في البحث عن لقاح جديد للتحصين ضد الجنس الخطير والقاتل من بكتيريا المطثية العسيرة أو "كلوستريديوم ديفيسيل"، والمعروف باسم " C. diff".
ويصيب هذا النوع من البكتيريا بصورة أكثر شيوعا البالغين الأكبر سنا في المستشفيات أو في مرافق الرعاية طويلة الأجل، وذكرت دراسة نشرت في عام 2015 أنها تسبب ما يقرب من نصف مليون إصابة في الولايات المتحدة خلال عام، ما يؤدي مباشرة إلى 15 ألف حالة وفاة.
وخلال التجارب التي نشرت نتائجها بدورية "الكيمياء البيولوجية" في 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حدد باحثو جامعة إكستر البريطانية لأول مرة الجين " CD0873 " في هذا الجنس من البكتيريا، والمسؤول عن إنتاج بروتين يساعد في ربط البكتيريا بأمعاء ضحاياها.
وبالتعاون مع الباحثين في جامعة باريس الجنوبية، أظهر الباحثون أن الفئران التي تم تحصينها باستخدام هذا البروتين تولد أجساما مضادة له، وأن البكتيريا التي لم تنتج هذا البروتين كانت أقل قدرة على الارتباط بالأمعاء.
ويجب أن ترتبط البكتيريا بالأمعاء لإنتاج السم الذي يسبب المرض، ويأمل فريق جامعة إكستر في أن يكون التطعيم ضد التعلق بالأمعاء فعالاً في البشر.
ولا يوجد لقاح قيد الاستخدام حاليا ضد هذه البكتيريا القاتلة، وبعض اللقاحات التي تعتمد على السم موجودة حاليا في تجارب سريرية، لكن بحث جامعة إكستر يقدم طريقة جديدة واعدة.
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