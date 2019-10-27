شكرا لقرائتكم خبر عن البرات دايت.. نظام غذائى خفيف لو عندك مشاكل فى معدتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إذا كنت تشعر بالغثيان أو القيء، فقد يكون من الصعب عليك تناول الطعام، خاصة أن بعض الأطعمة قد تزيد من حدة الأعراض، فى هذا التقرير نتعرف على "البرات دايت" وهو نظام غذائى يساعد على علاج الإسهال ويجعل البراز أكثر تماسكا ويعالج مشاكل المعدة وألم البطن وفقا لموقع orignoclinic .

ويتكون البرات دايت بشكل أساسي من الموز، الأرز، التفاح، والخبز المحمص.

ولا يجب أن يتكون النظام الغذائي من هذه الأطعمة فقط، واعتمادًا على شدة الغثيان أو القيء أو الإسهال ، فقد تحتاج إلى إعادة المواد الصلبة إلى نظامك الغذائي خلال بضعة أيام.





كيفية اتباع البرات دايت لعلاج الاسهال- أول 6 ساعات تلي توقف القيء، من الأفضل أن تستريح معدتك. بعد فترة من ساعة إلى ساعتين، ثم تتناول رقائق الثلج أو رشفات الماء إذا استمر الغثيان.

- أول 24 ساعة: (اليوم الأول) بعد توقف القئ قم بإضافة سوائل فقط بشكل تدريجى، تتضمن الاقتراحات الماء، عصير التفاح، الشاي الخفيف ، الجيلى، مرقة أو شوربة بدون دهون، إذا عادت أعراض الغثيان أو القيء ، ابدأ العملية مرة أخر، مع عدم تناول أي شيء عن طريق الفم لمدة ساعة أو نحو ذلك.

- اليوم الثاني: ابدأ في إضافة الأطعمة الخفيفة مثل الموز ، الأرز ، التفاح ، البسكويت ، الحبوب المطبوخة والجيلي.

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- اليوم الثالث: نظام غذائي "منتظم" عن طريق إضافة أشياء مثل البيض المطبوخ الناعم والفواكه المطهية ، والخضروات المطبوخة ، واللحوم البيضاء من الدجاج أو الديك الرومي. أطعمة تجنبها فى البرات دايت - تجنب الحليب ومنتجات الألبان لمدة ثلاثة أيام.

- تجنب الأطعمة المقلية ، الدهنية ، والحارة.

-تجنب لحم العجل والسلمون والسردين.

-تجنب الخضروات النيئة مثل الجزر والبنجر ومخلل الكرنب والبصل.

- تجنب ثمار الحمضيات: الأناناس والبرتقال والجريب فروت والطماطم.

-الفواكه الأخرى التي يجب تجنبها هي الكرز والعنب والتين والزبيب والتوت.

-تجنب المشروبات الساخنة أو الباردة للغاية.

- تجنب القهوة والصودا المحتوية على الكافيين.