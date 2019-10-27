شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب إصابة الجسم بالشلل.. أبرزها إصابات الحبل الشوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشلل هو فقدان وظيفة العضلات في جزء من جسمك، يحدث ذلك عندما يحدث خطأ ما بالطريقة التي تمر بها الرسائل بين عقلك وعضلاتك، وفقا لما ذكره موقعى ميديكال نيوز وميدلاين بلاس.

ويمكن أن يكون الشلل كاملًا أو جزئيًا، حيث يمكن أن يحدث على أحد جانبي جسمك أو كلاهما، كما يمكن أن يحدث أيضًا في منطقة واحدة فقط، أو يمكن أن يكون واسع الانتشار.

وهناك شلل النصف السفلي من الجسم، بما في ذلك كلا الساقين ، والشلل النصفي، وكذلك الشلل الرباعي وهو شلل في الذراعين والساقين معا. أسباب الإصابة بالشلل

يحدث الشلل بسبب حالات متعددة ، يمكن تصنيفها على أنها تلك التي تؤثر على العضلات نفسها ، وتلك التي تعمل بشكل غير مباشر ، من خلال الأعصاب التي تتحكم في عمل العضلات. تشمل الأسباب الخارجية الأكثر شيوعًا للشلل حدوث السكتة الدماغية وإصابة الرأس وإصابة الحبل الشوكي والتصلب المتعدد.

أهم أسباب الشلل هي: ​١-اعتلال عضليتشمل الحالات التي تسبب الشلل عن طريق الحث المباشر لضعف العضلات ما يلي:

-الأمراض الخلقية ، ومعظمها وراثية ، والتي تسبب ضعف العضلات ، مثل الحثل العضلي.

-الحالات الالتهابية أو المناعة الذاتية للالتهابات العضلات ، مثل التهاب الجلد والتهاب العضلات.

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-اعتلال العضلات الناجم عن الأدوية.

-اعتلال عضلي بعد تعاطي الكحول.

-إلتهاب العضل بعد الفيروس.

٢- الاعتلال العصبيقد تكون الأسباب العصبية ناتجة عن مرض أو سمية أو إصابة أحد الأعصاب أو أكثر.

تسبب إصابة العصب البؤري شلل في العضلات التي يوفرها هذا العصب.

شلل بيل. ينظر إلى الاعتلال العصبي المحيطي في حالات مثل: التصلب الجانبي الضموري.

نقص فيتامين ب 12

الخناق.

تسمم المعادن الثقيلة.

لدغة الثعبان.

اعتلال الأعصاب البؤري.

متلازمة غيلان باري ، المرتبطة بالالتهابات الفيروسية ، إما عن طريق التلف الفيروسي المباشر للأعصاب ، أو كنتيجة لاستجابات المناعة المفرطة للمستضدات الفيروسية.

الوهن العضلي الوبيل.

مرض لايم.

٣- إصابة أو مرض الحبل الشوكي ، أو الاعتلال النخاعي الحادوتشمل هذه الشروط:

الأمراض التي تصيب خلايا البوق الشوكية الأمامية:

شلل الأطفال.

الالتهابات من قبل بعض الفيروسات المعوية.

أورام الحبل الشوكي.

الصدمة الشوكية.

خراجات أو ورم دموي أو ورم دموي مع تجلط أو نزيف

مرض التصلب العصبي المتعدد ، وهو مرض التهابي عصبي يؤدي إلى ضعف توصيل الأعصاب.

٤-أمراض الدماغ تشمل أمراض الدماغ التي تؤدي إلى الشلل: السكتة الدماغية ، والتي تنجم عن انقطاع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ ، إما بسبب تسرب أو تمزق الأوعية الدموية ، أو بسبب انسداد في الجلطة من قبل الجلطة. إصابات في الدماغ. الأورام التي تضغط على أو تغزو أنسجة المخ المجاورة. إصابات في الدماغ. الأورام التي تضغط على أو تغزو أنسجة المخ المجاورة.

الشلل الدماغي الناجم عن إصابة في الدماغ عانى منها في الفترة المحيطة بالولادة.