شكرا لقرائتكم خبر عن هرمون الذكورة هو المايسترو في حياة كل رجل.. الدكتور أحمد عادل يؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب هرمون الذكورة دور محوري في صحة كل رجل، فهو يعتبر مؤثر رئيسي على حياته، هذا ما أكده الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، من خلال التقرير التالي موضحاً تأثير هرمون الذكورة في جسم الرجل من قبل ولادته وحتى يصبح رجلاً بالغاً.

وأوضح الدكتور احمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” إن هناك مجموعة من الهرمونات التي تفرزها الغدد الموجودة في الجسم ولكن هرمون الذكورة يتم افرازه بشكل اساسي وبنسبة 98% من الخصية، لذا نعتبر الخصية مثلها مثل باقي الغدد لأنها تفرز هرمون، وليس فقط مكان لإنتاج الحيونات المنوية، أما نسبة 2% من هرمون الذكورة يتم افرازه من الغدة الكظرية، وهي غدة موجودة أعلى الكلى.



لماذا يعتبر هرمون الذكورة المايسترو في حياة الرجل؟

وأشار إلي إن هرمون الذكورة يبدأ إفرازه منذ وجود الطفل في بطن أمه، وهو هرمون هام للغاية في ذلك الوقت لإكتمال لأعضاء التناسلية الخاصة بالجنين الذكر حتى لا يحتاج لتدخل جراحي له ما بعد الولادة وهنا تكون أهميته في ذلك الوقت.

وأكد الدكتور أحمد عادل إن هرمون الذكورة يلعب دور محوري في مرحلة البلوغ من 9 سنوات وحتى 11 أو 12 سنة، وهو مسئول في هذه المرحلة على أن يأخذ الولد شكل آخر وهو شكل الرجل حيث يبدأ الطول يزيد وشعر الجسم يزيد ويبدأ شعر الذقن في الظهور، والصوت يغلظ، ويبدأ حجم الخصيتين وحجم العضو التناسلي وتوزيع الدهون وتوزيع الشعر في الجسم يأخذ شكل رجل بالغ.



أهمية هرمون الذكورة في الحياة الجنسية للرجل

اما أهمية هرمون الذكورة في مرحلة ما بعد البلوغ فأوضح أن أهميته تكمن في الحفاظ على كثافة العظام، ونفص هرمون الذكورة يتسبب في الاصابة بهشاشة العظام، فوجوده هام للحفاظ على كثافة العضلات ونسبة كرات الدم الحمراء ايضا يحافظ على نشاط الخصية، لذا فهو يعتبر المايسترو في حياة الرجل وصحته الإنجابية.

وإلي ذلك، لفت الدكتور أحمد عادل إلي إن هرمون الذكورة يعب دور كبير في الحياة الجنسية حيث أنه مسئول على حدوث الإنتصاب بشكل سليم وإذا حدث نقص في هرمون الذكورة لم يحدث الإنتصاب بشكل سليم، أيضا مهم جدا للإحساس بالرغبة الجنسية، فوجود الهرمون في مستواه الجيد يجعل الرجل رغبته الجنسية في حالة جيدة، أيضا هرمون الذكورة هام جدا لقوة القذف وإحساسه بالأشباع الجنسي.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد عادل عبر "فيس بوك":

Advertisements

الدكتور احمد عادل

https://www.facebook.com/Dr.AhmedAdel.Clinic/

عنوان المركز:

6 شارع التحرير - الدقي - امام محطة مترو انفاق البحوث







