خصر النجمات العرب الى الواجهة من جديد وهذه المرة نجمات عرب بخصر نحيف مثالي.

من المعروف ان الكثير من النجمات العرب يهتمن كثيرًا برشاقتهن خاصة مع انتشار موضة إبراز الخصر حيث حرصت بعضهن على خسارة بعض الوزن للحصول على الإطلالة المناسبة في حين اكتسب البعض الآخر القليل من الوزن للحصول على هذا الشكل المثالي.

الصور تظهر نجمات عرب بخصر نحيف مثالي:

النجمة نجوى كرم واحدة من أكثر النجمات حفاظًا على شكل الخصر لديهن فهي تسعى للحفاظ على شكل جسمها حتى بعد التقدم في العمر.

أما بالنسبة لـمايا دياب يعتبر شكل الخصر جزء أساسي من إطلالتها الجذابة، وهي معروفة بجمال جسدها الممشوق لا سيما خصرها المثالي.

الممثلة الشابة دانيلا رحمة حصلت على نفس الشكل بعد اكتساب القليل من الوزن وهو ما أبرز شكل خصرها بدرجة كبيرة وأصبحت تعتمد على إطلالات أكثر جاذبية.

في حين حرصت المصرية ايمان العاصي على خسارة الوزن بعد الولادة لتبدو بمظهر جذاب وشكل خصر مميز

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مشروب لتنحيف الخصر

مكونات هذا الشراب

125 غرام فجل

4 حبات من ليمون

قطعة من الزنجبيل الطازج بحجم 2 سم

3 ملاعق كبييرة من العسل

2 ملعقتان كبيرتان من مسحوق القرفة

طريقة التحضير:

ضعي الفجل والزنجبيل في خلاط كهربائي واخلطي جيداً ثم أضيفي إليهما عصير الليمون واستمري في خلط جميع المكونات جيداً لمدة 3 دقائق.

والزنجبيل في خلاط كهربائي واخلطي جيداً ثم أضيفي إليهما عصير الليمون واستمري في خلط جميع المكونات جيداً لمدة 3 دقائق. بعد ذلك أضيفي العسل والقرفة واستمري في الخلط إلى أن يصبح الشراب كثيفاً ومركزاً.

ضعي المزيج في وعاء زجاجي محكم الإغلاق وتناولي ملعقة صغيرة مرتين في اليوم قبل تناول الوجبات أو الأكل.

ينبغي استهلاك هذا الشراب المركز خلال 3 أسابيع ثم استريحي لمدة 3 أسابيع أخرى وأستأنفي العلاج إذا اقتضى الأمر ذلك.

الفجل والزنجبيل مادتان غذائيتان سوف تساعدانك على محاربة جميع أنواع الأنفلونزا ونزلات البرد، وتحفزان عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتخفضان مستويات التعب، وتحفزان البكتيريا الجيدة في داخل الأمعاء. كما أنهما غنيتان بالفيتامينات والعناصر المعدنية ومضادات الأكسدة. وهاتان المادتان معاً تشكلان أفضل مزيج للتخلص من السموم وتسمحان لجسمك باستعادة نشاطه وطاقته من جديد.

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