فوائد الرمان.. مضاد للالتهاب ومحارب للسرطان

الرمان يعتبر من الفواكه اللذيذة المفضلة للكثيرين، لكن ما قد لا يعرفه البعض أنه ثمرة غنية جدا بالعناصر الغذائية الهامة للصحة.

واستعرضت الجمعية الألمانية للتغذية عددا من الفوائد الصحية لتناول الرمان يوميا، كالتالي:

تقوية جهاز المناعة

الرمان غني جدا بمضادات الأكسدة المهمة بشكل خاص للحفاظ على صحة خلايا الجسم ومساعدتها على مقاومة البكتيريا والفيروسات، إذ يفوق الشاي الأخضر فيما يخص مضادات الأكسدة بـ3 مرات.

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تنظيف الأوعية

هذه الفاكهة العجيبة لها تأثير قوي أيضا على صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يساعد تناول الرمان بانتظام على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقل خطر ترسبات الأوعية الدموية.

خفض ضغط الدم

من خلال تحرير الأوعية من الترسبات ينخفض ضغط الدم تلقائيا، إذ يتدفق الدم دون عوائق.

مضاد للالتهابات

تعتبر مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان مهمة أيضا لمعالجة الالتهابات، وأظهرت دراسة فائدة للرمان في علاج حالات التهاب المفاصل وتقليل الألم بشكل كبير.

محاربة الخلايا السرطانية

أظهرت العديد من الدراسات قدرة للرمان في محاربة الخلايا السرطانية، وأثبتت دراسة أجريت عام 2012 أن هذه الفاكهة ساعدت على الحد من انتشار خلايا سرطان البروستاتا.