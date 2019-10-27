شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: انخفاض متوسط أعمار من يعانون اضطرابات عقلية خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة جديدة أن متوسط العمر المتوقع هو عشر وسبع سنوات على التوالي للرجال والنساء الذين يعانون من اضطرابات عقلية، مقارنة بعامة السكان، وذلك عقب إصابتهم بالأمراض.

وكشفت الدراسة الجديدة، التي أجريت في كلية الطب جامعة "لندن"، أن معدل الوفيات لمن يعانون من أنواع مختلفة من الاضطرابات قد ارتفعت بشكل ملحوظ.

وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها في عدد أكتوبر من مجلة "لانسيت" الطبية: "لقد بحثنا كيف تغيرت معدلات الوفيات لكل نوع من أنواع الاضطرابات، لكل عمر، للذكور والإناث، بالإضافة إلى النظر في الوفيات المبكرة، تمكنا من استكشاف أسباب محددة للوفاة مثل السرطان والسكري والانتحار" بناء على بيانات من 7.4 مليون شخص يعيشون في الدنمارك بين عامي 1995 و 2015 ، تقدم هذه النتائج رؤى جديدة حول كيفية تأثير الاضطرابات العقلية على حياة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مثل الاكتئاب واضطرابات القلق واضطرابات تعاطي المخدرات.

Advertisements

وعند دراسة الاختلافات في متوسط العمر المتوقع، وجد الباحثون أن الرجال والنساء الذين يعانون من اضطرابات عقلية في المتوسط لديهم متوسط العمر المتوقع على التوالي 10 و 7 سنوات على الأقل بعد تشخيص المرض مقارنة بالشخص الدنماركي الكلي في نفس العمر، على سبيل المثال، يعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب أو أي نوع آخر من اضطرابات المزاج، والتي تعد من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعا، من معدلات الوفيات المرتفعة.

وقال الباحثون "بصرف النظر عن زيادة خطر الوفاة بسبب الانتحار، نؤكد أيضا زيادة خطر الوفاة بسبب الأمراض الجسدية مثل السرطان وأمراض الجهاز التنفسي ومرض السكر وما إلى ذلك"،وأضافوا "لقد وجدنا أن الرجال والنساء الذين يعانون من اضطرابات المزاج عانوا من متوسط العمر المتوقع على التوالي 7.9 و 6.2 سنة بعد تشخيص المرض مقارنةً بالشخص الدنماركي الذي يعاني من نفس العمر".