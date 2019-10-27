شكرا لقرائتكم خبر عن بعض العلاجات المنزلية الفعّالة لآلام التسنين والان مع التفاصيل
يشد الطفل أذنه عندما يشعر بألم التسنين ويحاول مص أو عض أي شيء، ويصاحب ذلك تورّم اللثة. لتخفيف متاعب هذه المرحلة على الصغير إليك بعض العلاجات المنزلية الفعّالة:
* امسحي لثة الطفل بزيت اللوز أو زيت جوز الهند.
* يمكنك أيضاً استخدام زيت الفانيلاً، خاصة أنه يساعد على تخفيف آلام البطن والغازات أيضاً.
* استخدمي حليب الثدي لعمل مصاصة مجمّدة من الحليب، يحتوي حليب الأم على خصائص علاجية تخفّف آلام الفم، وعندما يمّص الطفل كمية مجمّدة من هذا الحليب سيشعر بالراحة.
* يساعد استخدام عضاضة من القماش أو من نوعية بلاستيك مناسبة للأطفال على تخفيف التوتر والانزعاج الذي يشعر به الصغير.
* توفّر الفواكه والخضروات المجمّدة علاجاً فعّالاً لتخفيف ألم الأسنان النابتة.
* من المفيد تناول اللبن (الزبادي) المبرّد ليحص الطفل على البروبيوتك أو البكتريا الصديقة التي تقلل التهاب اللثة.
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