صوفي ويلمز أول امرأة مرشحة لرئاسة وزراء بلجيكا خلفًا لـ "شارل ميشال"

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، الأحد، اختيار وزيرة الموازنة صوفي ويلمز لتكون رئيسة وزراء بالوكالة للبلاد، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب في بلاده ويتعين على ويلمز، البالغة 44 عاما، أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك فيليب.

وقال ميشال الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الأوروبي في الأول من كانون الأول/ديسمبر، إنه ينوي التنحي مع بداية نوفمبر/تشرين الأول على أبعد تقدير" ومنذ انهيار التحالف الحكومي برئاسة ميشال في ديسمبر/كانون الأول 2018، لم تكُن لدى بلجيكا حكومة فيدرالية تعمل بكامل طاقتها، وبقي ميشال رئيسا للوزراء بالوكالة منذ ذلك الحين.

اقرأ أيضًا:

ملكة بلجيكا تقضي إجازة رأس السنة في مصر برفقة أسرتها

Advertisements

وما زاد الوضع السياسي تعقيدا هو انتخابات البرلمان في مايو/أيار ونتائجها وكتب ميشال على تويتر: "تهانينا لصوفي ويلمز التي تم طرح اسمها على الملك لتكون رئيسة وزراء بالوكالة" يذكر أن ويلمز دخلت البرلمان للمرّة الأولى عام 2014، ويُنظر إليها كحليفة لميشال، اختيرت للمنصب من جانب لجنة وزاريّة

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الملكة ماتيلدا عرابة طفلة سابعة لبلجيكي من أصل جزائري

ملكة بلجيكا تتألق بإطلالة رائعة في "بينالي البندقية