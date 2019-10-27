شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقوى جهازك المناعى فى تقلبات الطقس؟.. لأصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مصر تقلبات شديدة فى الطقس، وسقوط أمطار غزيرة انخفاض درجات الحرارة، وهذا الطقس يتسبب فى الإصابة بضعف الجهاز المناعى، ويزداد فرص الإصابة بالأمراض الخاصة به، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بضعف الجهاز المناعي لأصحاب الأمراض المزمنة وطرق الوقاية، وذلك وفقا لموقع "webmed".

يتعرض مرضى السكر لارتفاع أو انخفاض نسبته خلال تقلبات الطقس، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والقلب، ويصبح هذا الشخص أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد الشديدة، لذا هناك العديد من النصائح المهمة لمرضى الأمراض المزمنة والتى تنصح بضرورة اتباعها لتجنب الإصابة بضعف الجهاز المناعى بالجسم ومنها:

- أخذ المصل الذى يحمى الجسم من الإصابة بنزلات الإنفلونزا والبرد، ويعد من أفضل الخيارات التى تساهم فى الحد من انخفاض أو ضعف الجهاز المناعى بالجسم.

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- أخذ الأدوية الخاصة بالمرض المزمن الذى تعانى منه يعد من أفضل الأجراءات التى تحمى جسمك من نزلات البرد، وأيضا تقلل فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة.

- الاهتمام بنوعية الطعام يعد من الخيارات المهمة لك ولصحتك، لذا عليك تناول الخضراوات والفواكه بكثرة لأنها أطعمة غنية بالعناصر التى يحتاجها الجسم بشكل كبير، وتساهم فى تقوية الجهاز المناعى.

- من أهم النصائح ممارسة الرياضة بشكل يومى لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بضعفه.