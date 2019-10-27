فيديو معلوماتى.. 10 أطعمة غنية بفيتامين "د" تقوى عظامك وتحميك من الهشاشة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع boldsky أن فيتامين "د" هو فيتامين قابل للذوبان فى الدهون يختلف عن الفيتامينات الأخرى، لأن جسم الإنسان يمكنه امتصاص معظم هذا الفيتامين عندما يتعرض لأشعة الشمس، فهو هرمون يؤثر على توازن الجسم، ويلعب فيتامين "د" دورًا رئيسيًا فى امتصاص الكالسيوم فى العظام، ويمكن أن يؤدى نقص هذا الفيتامين إلى الإصابة بهشاشة العظام، وأمراض أخرى كثيرة. هناك العديد من الأطعمة تحتوى على فيتامين "د " وهى كالتالى : هناك العديد من الأطعمة تحتوى على فيتامين "دوهى كالتالى 1. الأسماك الغنية بأوميجا 3 مثل الماكريل والسلمون والتونة. 2. المشروم يعتبر من أفضل مصادر فيتامين (د). 3. الحليب يوفر 24% من القيمة اليومية الموصى بها. Advertisements 5. البيض مصدر مهم لفيتامين د خاصة صفار البيض. 6. عصير البرتقال يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامين د والكالسيوم. 7. الشوفان يحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين د. 8. الجمبرى غنى بالأحماض الدهنية وفيتامين د. 9.الزبادى ويحتوى على 20% من القيمة اليومية الموصى بها. 10. منتجات الصويا جميعها مصدر مهم لفيتامين د.

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