شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر غذائية هامة لصحة أسنانك أبرزها فيتامين "د" والفسفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحفاظ على الأسنان يعد من الأمور المهمة لك ولصحتك، لأن تعرضها لأى مشاكل صحية يتسبب في حدوث بعض المضاعفات العامة على باقى أعضاء الجسم، لذا عليك الاهتمام بنوعية الطعام التناول والذى يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة أسنانك وحمايتها من حدوث أى مضاعفات.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على أهم وأبرز العناصر الغذائية التى تحتاجها الأسنان للحفاظ على صحتها والحد من تعرضها للتسويس أو التورم أو أى مشاكل صحية بها، وذلك وفقا لموقع "mouthhealthy".

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ومن أهم العناصر الغذائية التى تحتاجها الأسنان هى عنصر الفسفور الذى يقوم بتقوية الأسنان بشكل ملحوظ، فهو متواجد فى المكسرات والبقوليات واللحوم، لذا فهذه الأطعمة ليست فقط غنية بالفسفور بل بعناصر غذائية أخرى مفيدة ومهمة للجسم والأسنان.

كما يعد فيتامين د من أهم الفيتامينات التى تحافظ بشكل كبير على صحة الأسنان والعظام، حيث إنه يساعد على امتصاص الكالسيوم فى الدم، وفيتامين د والكالسيوم عناصر لا غنى عنها فى الحفاظ على صحة أسنانك، لذا عليك الاهتمام بتناول الاطعمة الغنية به كالتونة والحليب.

ونصح التقرير بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي لأنها تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لنزيف اللثة والحفاظ على صحة الأسنان، لذا عليك تناوله بشكل دائم والحفاظ على صحتك من الأضرار، والإكثار من تناول البرتقال والليمون والكرنب والسبانخ.