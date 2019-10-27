أسباب لتناول الجوز تهمّك معرفتها

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الجوز من أكثر المكسرات فائدة للجسم، وهو من الأطعمة التي تحسن الصحة العامة وينبغي إضافة بضع حبات منه إلى الطعام يومياً. إليك أهم فوائد أكل الجوز بانتظام: * يساعد الجوز على ضبط الشهية ونجاح محاولات التخسيس لأنه غني بالمغذيات ويحقّق الإحساس بالشبع. * يحتوي الجوز على مغذيات دقيقة تساعد على انضباط إيقاع الساعة البيولوجية والنعاس ليلاً والاستيقاظ صباحاً. * يحتوي الجوز على توليفة من الفيتامينات والدهون التي تعزّز صحة الشعر وتحفّز نموه. * الجوز من الأطعمة الصديقة للقلب بفض دهون أوميغا3 التي يشتهر بها. Advertisements * أكل الجوز من أدوات الوقاية من السكري. * تناول الجوز بانتظام يمنح البشرة لمعاناً وبريقاً، ويحمي أنسجتها من التلف لأنه غني بمضادات الأكسدة. * الجوز طعام هام أثناء الحمل، فهو يدعم مناعة الأم، ويوفر الدهون الصحية والفيتامينات التي تساهم في نمو الجنين. * تناول الجوز يومياً يخفّف أعراض الاكتئاب. * من فوائد أكل الجوز أنه يحسن صحة الحيوانات المنوية وبالتالي خصوبة الرجل. * أكل الجوز بانتظام يحمي من الأمراض المزمنة والقاتلة كالسرطان.

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