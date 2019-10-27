س وج.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الشعب الهوائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تقلبات الجو وتغير فصول السنة يتعرض الكثيرون للأمراض والأوبئة خصوصا نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية، وهو واحد من الالتهابات التى تؤثر على صحة الجهاز التنفسى. وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التهاب الشعب الهوائية، وفقا لما ذكره موقع msdmanuals وهى: س: ما هى أسباب الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية؟

ج: 1: الإصابة بعدوى فيروسية والتى تسبب نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية. 2: العدوى البكتيرية تسبب الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الحاد. 3: يعتبر التدخين من أبرز أسباب التهاب الشعب الهوائية. 4: التعرض لفترات طويلة لتلوثات الهواء والغبار والأبخرة. 5: ضعف الجهاز المناعى يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية. س: ما هى أعراض التهاب الشعب الهوائية؟

ج: Advertisements 1: السعال الشديد. 2: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد. 3: ضيق التنفس. 4: ارتفاع درجة الحرارة. س: ما هى طرق الوقاية من التهاب الشعب الهوائية؟ ج: 1: تجنب التدخين لأنه يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية. 2: ينصح بتناول التطعيمات الخاصة بلقاح الإنفلونزا فى مواعيدها. 3: الاهتمام بغسل اليدين والنظافة الشخصية والتعقيم اليومى.

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