شكرا لقرائتكم خبر عن النزلة المعوية معدية وقد تسبب مضاعفات خطيرة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النزلة المعوية وتسمى أيضا التهاب المعدة والأمعاء الفيروسى (إنفلونزا المعدة) تحدث عندما يتسبب الفيروس فى إصابة المعدة والأمعاء، والعدوى يمكن أن تؤدى إلى الإسهال والقيء، وارتفاع درجة الحرارة، وفقا لموقع medlineplus .

يمكن أن يؤثر التهاب المعدة والأمعاء على شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص الذين يتناولون جميعهم نفس الطعام أو يشربون نفس الماء، حيث قد تدخل الجراثيم إلى نظامك بعدة طرق:

- مباشرة من الطعام أو الماء.

- عن طريق أشياء مثل الأطباق وأواني الأكل.

- عن طريق الاتصال مع شخص مريض.

- يمكن أن تسبب العديد من أنواع الفيروسات التهاب المعدة والأمعاء، الفيروسات الأكثر شيوعا هى:

- نوروفيروس شائع بين الأطفال فى سن المدرسة، وقد يؤدي أيضًا إلى تفشى المرض فى المستشفيات.

- فيروس الروتا، وهو السبب الرئيسى عند الأطفال، كما يمكن أن يصيب البالغين المعرضين للفيروس، والأشخاص الذين يعيشون فى دور رعاية المسنين.

الفيروس النجمى.

الفيروس الغدى المعوى.

والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة الشديدة هم الأطفال الصغار والكبار والأشخاص الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف.

تظهر الأعراض غالبًا في غضون 4 إلى 48 ساعة بعد ملامسة الفيروس، وتشمل الأعراض الشائعة:

- ألم البطن.

- إسهال.

- قيء وغثيان.

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- قشعريرة أو تعرق.

- حمى.

- تصلب المفاصل أو ألم العضلات.

- التغذية السيئة.

- فقدان الوزن.

الهدف من العلاج هو التأكد من أن الجسم به كمية كافية من الماء والسوائل، وذلك لاستبدال السوائل والكهارل (الملح والمعادن) التي فقدت بسبب الإسهال أو القيء بشرب سوائل إضافية.

حتى لو كنت قادرًا على تناول الطعام فلا يزال يتعين عليك شرب سوائل إضافية بين الوجبات.

لا تستخدم عصير الفاكهة (بما في ذلك عصير التفاح) أو المشروبات الغازية، لا تحل هذه السوائل محل المعادن المفقودة ويمكن أن تزيد الإسهال سوءًا.

- شرب كميات صغيرة من السوائل (2 إلى 4 أوقية، أو 60 إلى 120 مل) كل 30 إلى 60 دقيقة.

- حاول تناول كميات صغيرة من الطعام بشكل متكرر، الأطعمة التى يجب تجربتها تشمل:

- الحبوب والخبز والبطاطس واللحوم الخالية من الدهن.

- زبادي عادي، موز، تفاح.

خضراوات.

إذا كنت تعانى من الإسهال وغير قادر على شرب أو الحفاظ على السوائل بسبب الغثيان أو القيء فقد تحتاج إلى سوائل عبر الوريد .(IV)

يمكن أن تسبب الجفاف الشديد خاصة للأطفال الصغار والرضع.