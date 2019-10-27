شكرا لقرائتكم خبر عن الوقاية خير من العلاج.. اعرف إزاى تحافظ على قلبك بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوقاية خير من العلاج حكمة تحمل الكثير من المعانى المهمة للصحة، فعند تجنب مسببات الأمراض يظل الجسم يتمتع بصحة جيدة، ومن أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان هى أمراض القلب والأوعية الدموية، وهناك عادات صحية إذا تم اتباعها تقلل من فرص الإصابة بها.

ووفقا لما ذكره موقع "medicalnewstoday" فيمكن أن يساعد اختيار الوجبات الصحية على تجنب الإصابة بأمراض القلب ومضاعفاتها، ويجب الحرص على تناول الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة.

فمن خلال العيش بأسلوب حياة صحى يمكنك المساعدة فى الحفاظ على ضغط الدم والكولسترول والسكر طبيعيًا، وتخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية، ويشمل نمط الحياة الصحى ما يلى:

تناول نظام غذائي صحي.

الحفاظ على وزن صحي.

الحصول على ما يكفى من النشاط البدني.

Advertisements

عدم التدخين أو استخدام أشكال أخرى من التبغ.

الحد من تعاطى الكحول.

وتناول الأطعمة قليلة الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والكولسترول وعالية الألياف يمكن أن يساعد في منع ارتفاع الكولسترول فى الدم، كما يمكن أن يؤدى تقليل الملح (الصوديوم) في نظامك الغذائي إلى خفض ضغط الدم لديك، بالإضافة إلى يؤدى الحد من السكر فى نظامك الغذائى إلى خفض مستوى السكر في الدم لمنع أو المساعدة في السيطرة على مرض السكر.

زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فيجب قياس كتلة الجسم والتخلص من الوزن الزائد لعدم تحميل القلب أحمال زائدة عن طاقته وإجهاده.

يمكن أن يساعدك النشاط البدني في الحفاظ على وزن صحي وخفض ضغط الدم والكولسترول ومستويات السكر للبالغين، فممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعتين و30 دقيقة، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات الهوائية كل أسبوع يساعد فى الحفاظ على قلب سليم، كما يجب أن يحصل الأطفال والمراهقون على ساعة من النشاط البدني كل يوم.

تدخين السجائر يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، فإذا كنت لا تدخن فلا تبدأ، وإذا كنت تدخن فإن الإقلاع عن التدخين سيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.