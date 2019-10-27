شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتحسين النوم عند السفر.. منها تناول هرمون الميلاتونين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شىء يمكن أن يزعج جدول نومك مثل السفر، حيث قد يتغير موعد نومك وكذلك المكان الذى تنام فيه وهو ما قد يسبب لك الأرق ومشكلات النوم، وفى هذا التقرير نقدم بعض النصائح لنوم صحى أفضل عند السفر، وفقا لموقع "هوبكنز ميديسين".

قبل 3 أيام من الموعد المقرر للسفر ابدأ في تحريك وقت النوم قبل ساعة مما كنت معتادًا عليه، وأضف ساعة أخرى في المساء الثاني، وساعة ثالثة في اليوم الثالث، حيث إن ضبط جسمك يستغرق يومًا واحدًا في كل منطقة زمنية، لذلك يمكن أن يساعد التخطيط للمستقبل في تسهيل عملية الانتقال والسفر.

إذا كنت تهبط من الطائرة عندما يستيقظ الناس في منتصف اليوم فحاول أن تنام بقدر ما تستطيع على متن الطائرة، وإذا كنت سوف تصل في الليل فابذل قصارى جهدك للبقاء مستيقظا على متن الطائرة والنوم عندما تصل للبلد الذى ستسافر له.

إذا كنت ستبقى فى مكان أقل من يومين فحاول الالتزام بجدولك الخاص فى النوم، وبحلول الوقت الذي يتكيف فيه جسمك سيكون وقت العودة إلى المنزل قد حان.

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ممارسة الرياضة من الأشياء التى تساعد جسمك على ضبط ساعته البيولوجية، حيث إن زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية تحسن إيقاع الساعة البيولوجية الخاص بك والذى يساعد على ضبط موعد نومك.

ترتفع المستويات الطبيعية لهرمون الميلاتونين عادة قبل النوم بساعتين تقريبًا، مما يعد جسمك للراحة.

وقد يتعرض جسمك إلى الضغط والقلق، لذا يمكن تناول أقراص هرمون الميلاتونين كمساعد للنوم بدون وصفة طبية بجرعات تصل إلى 10 ملليجرام.

وهذا يساعد جسمك على إنتاج الميلاتونين الطبيعي في الوقت المناسب، ولكن يفضل استشارة الطبيب قبل تناول هذه الأقراص.

وتشير الدراسات إلى أن التعرض للضوء خلال اليوم أكثر فاعلية لإعادة ضبط الساعة الداخلية وتساعد على تحسين النوم ليلا.