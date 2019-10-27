صحة ورشاقة

أسباب تورم الغدد الليمفاوية كثيرة أبرزها التهاب الأذن الوسطى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تورم الغدد الليمفاوية كثيرة أبرزها التهاب الأذن الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدد الليمفاوية هى نوع من الغدد الصماء المتواجدة فى الجسم، والتى تساهم بشكل كبير فى محاربة البكتيريا والفيروسات التى قد يتعرض للإصابة بها الشخص، ونجدها فى بعض الأحيان تتعرض لتورم شديد وظاهر، لذا هناك العديد من الأسباب التي تزيد من فرص  ظهورها بشكل متورم، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع "healthline".

 

تتواجد الغدد الليمفاوية في الرقبة والخدين وتحت الإبط وتحت الذقن، وعند تعرضها لأى مشكلة صحية تتعرض للتورم، ومن ضمن هذه المشاكل التي تزيد من فرص الإصابة بتورم الغدد الليمفاوية العدوى الفيروسية، أى الإصابة بنزلات البرد الشديدة، أو وجود بكتيريا فى الحلق، مع الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى، وأمراض الأسنان كالتهاب اللثة أو وجود خراج. 

20180317110415415.jpg

 

كما أوضح التقرير أن مرضى الذئبة الحمراء معرضون للإصابة بمشاكل وتورم فى الغدد الليمفاوية، وأيضا مرض التهاب المفاصل والروماتويد. 

 

ويعد تورم الغدد الليمفاوية في بعض الأحيان إشارة للإصابة بسرطان الغدد أو علامة للإصابة باللوكيميا، لذا يجب توخى الحذر بشكل ملحوظ وفى حالة التعرض لأى من الأسباب الذهاب المباشر للطبيب. 

Advertisements

 

وقدم التقرير بعض الأعراض التي تصاحب تورم الغدد الليمفاوية، ومنها ظهور بعض التورم فى أماكن مختلفة من الجسم أى الأماكن التي يوجد بها الغدد الليمفاوية، مع الشعور بالصداع المزمن والرشح، وألم شديد في الأذن الوسطى الذي يصاحبه التهاب، ويصاحب ذلك ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والشعور والإصابة بالتعرق خاصة خلال فترة الليل. 

 

وعن علاج تورم الغدد الليمفاوية يجب في بداية الأمر الذهاب للطبيب لمعرفة وتحديد سبب الإصابة بتورم الغدد الليمفاوية، مع ضرورة تناول بعص المضادات الحيوية التى تقضى على الالتهابات والتورم، والإكثار من تناول الماء والخضراوات والفواكه بكثرة. 

 

أما في حالة إثبات أن تورم الغدد الليمفاوية بسبب الإصابة بالسرطان ففي هذه الحالة يكون العلاج الكيماوي أو الإشعاعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسباب تورم الغدد الليمفاوية كثيرة أبرزها التهاب الأذن الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا