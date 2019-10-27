فوائد البرتقال على صحتك وجهازك المناعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر البرتقال واحدا من أبرز أنواع الفواكه فى فصل الشتاء، حيث يحتوى البرتقال على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى خصوصا فيتامين سى. وحسب ما ذكره موقع timesofindia فإن للبرتقال فوائد عديدة على الصحة، وينصح بتناوله طوال فصل الشتاء ومن أبرز فوائده هى: 1: يحتوى البرتقال على نسبة عالية من فيتامين ج والمواد المضادة للأكسدة، التى تحافظ على صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية. 2: تناول البرتقال يقاوم الفيروسات والجراثيم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى والذى يحد من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ويقوى الجهاز المناعى. Advertisements 3: يحتوى البرتقال على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب ووقايته من الجلطات والسكتات الدماغية. 4: تناول البرتقال يعمل على تنقية الأوعية الدموية والوقاية من الأزمات. 5: تناول البرتقال يعمل على تنقية الجسم من السموم والوقاية من الفيروسات والجراثيم. 6: يحتوى البرتقال على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على نضارة البشرة وترطيبها ووقايتها من البقع الداكنة وحب الشباب.

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