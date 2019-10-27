صحة ورشاقة

أعراض جلطة المخ كثيرة أبرزها صعوبة الكلام وتنميل الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلطة المخ تعد من أخطر أنواع الجلطات التى يتعرض الشخص للإصابة بها، وفى حالة إهمالها يتعرض للعديد من المضاعفات الصحية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أعراض جلطة المخ والعلاج الأمثل لها، وذلك وفقا لموقع "health".

 

فى حالة إهمال علاج جلطة المخ يتعرض الشخص المصاب للشلل الدائم أو المؤقت، ويتعرض الشخص للإصابة بجلطة المخ عندما يتعرض لنقص فى وصول الدم الذى يحتوى على الأكسجين إلى المخ بسبب التعرض لانسداد فى الأوعية الدموية بالمخ. 

 

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وعن أعراض جلطة المخ يشعر الشخص المصاب فى تنميل فى بعض أجزاء الجسم يصاحبه ثقل فى أطرافه، ونجد أن الشخص يجد صعوبة فى الكلام واعوجاج فى الفم وزغللة وعدم القدرة على الاتزان، وصداع يصعب تحمله، ارتفاع فى نسبة ضغط الدم والسكر، وعند التعرض لمثل هذه الأعراض يجب الذهاب مباشرة للمستشفى لإجراء اللازم وتجنب المضاعفات.

 

وعند الذهاب للمستشفى يقوم الفريق الطبى بإجراء رنين مغناطيسى على المخ لتحديد مكان الجلطة المتواجدة فى المخ، ويتم تحديد العلاج الذى يعتمد على مذيبات للجلطة وأدوية سيولة والسيطرة على الجلطة قبل أن تتسبب فى شلل نصفى للشخص المصاب، أو يقوم الطبيب فى حالة وجود الجلطة في الشرايين الخارجية للمخ بإجراء قسطرة لالتقاط الجلطة وإخراجها من المخ بشكل سريع، حفاظا على صحة الشخص.

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