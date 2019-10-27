شكرا لقرائتكم خبر عن من دون برامج رجيم مرهقة..تعرف علي اسم عشبة مهمة تقلل شهيتك وتنقص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنقاص الوزن لا يعتمد على تناول عشب أو طعام معين ولكن مراقبة ما تأكله والتركيز على تناول أطعمة تقلل شهيتك وتساعد على فقدان الدهون، ومن الأعشاب التى يمكن أن تساعدك فى الدايت الجينسنج، وفقا لموقع جريدة التايمز الهندية.

والجينسينج من الأعشاب الطبية التي تم استخدامها على نطاق واسع في أشكال الطب الشعبى والصيني لفوائده العديدة، من تعزيز الصحة العامة، والحالة النفسية واضطرابات الجسم وزيادة مستويات الطاقة بشكل كبير، يعد الجينسنج عشبًا رائعًا لإدراجه في نظامك الغذائي، وكذلك يساعد على خفض تركيبة الدهون في الجسم.

والتركيب الكيميائي للجينسنج له تأثير مباشرعلى كيفية استقلاب الكربوهيدرات في الجسم،إنه يضمن تحويل عدد أقل من السعرات الحرارية إلى دهون، كما أنه يعيد تنشيط عملية الأيض البطيئة، ويحسن مستويات القدرة على التحمل، بهذه الطريقة، يمكنك ممارسة الرياضة بنشاط لفترة أطول وحرق الدهون.

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كما لاحظت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للجينسنج يخفف من هرمون الشبع في الجسم، مما يجعلك تتناول كميات أقل وبطريقة ما، تتحكم في شهيتك.هذا يساعدك في النهاية على التخلص من عادة تناول الوجبات الخفيفة الطائشة والتحكم في جزء منها.

وتم العثورعلى واحدة من المواد الكيميائية الرئيسية في الجذر، والمعروفة باسم "ginsenosides"، وهي خواص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، والتي تعمل على المستويات الجزيئية لخفض مستويات الدهون ومستويات السكرفي الدم والدهون في الجسم والدهون الحشوية، والأنسجة الدهنية تعمل كذلك على العوامل التي تسهم في زيادة الوزن في الجسم.

كيفية استخدام الجينسنج لفقدان الوزنالجينسنج، سواء في شكله المسحوق أو الجذور، يمكن يساعد على إنقاص الوزن، من خلال عمل شاي الجينسنج، عن طريق وضع 3-4 جذور من نبات الجينسنج في كوب من الماء الساخن أو استخدام نبات الجينسنج المجفف أيضًا.